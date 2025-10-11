پیرهادی مطرح کرد:
بهبود همکاریها در مدیریت آب با امضای تفاهمنامه بین شهردار تهران و وزیر نیرو
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تفاهمنامه مهمی میان شهردار تهران و وزیر نیرو به امضا رسیده که گام مؤثری در بهبود همکاریها و اجرای پروژههای مرتبط با مدیریت آب در پایتخت خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی در کمیسیون بررسی طرح بازچرخانی آب و مدیریت پایدار منابع آب غیر شرب شهر تهران که با هم اندیشی جمعی از جامعه علمی کشور برگزار شد، اظهار کرد: این طرح حاصل بیش از صد جلسه کارشناسی و جمعآوری دادههای مناطق ۲۲گانه شهر تهران است.
پیرهادی تاکید کرد: این طرح با پیگیری ویژه رییس شورای شهر، شهردار تهران، معاون خدمات شهری و دیگر اعضای مدیریت شهری به مرحله اجرا رسیده و به عنوان سندی برای مدیریت یکپارچه منابع آب غیر شرب در تهران در دسترس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تلاش شده همزمان با انجام مطالعات لازم برای به اجرا درآمدن این طرح، اقدامات اجرایی آن نیز به انجام برسد، خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات میتوان به ساخت مخازن، احداث تصفیهخانهها و اجرای لولهگذاریها میتوان اشاره کرد.
پیرهادی در ادامه یادآور شد: ممکن است در روند تدوین این سند کاستیهایی وجود داشته باشد اما شورای شهر تهران به دنبال تکمیل و اصلاح مداوم آن است و از ظرفیت استادان دانشگاه و کارشناسان برای جامعتر شدن طرح استفاده خواهد کرد.
به گزارش شهر، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سال ۱۴۰۰ میزان ذخیره آب غیر شرب تهران از ۷ میلیون مترمکعب به ۵۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته که این آمار رشد هشت برابری را نشان میدهد.
پیرهادی تاکید کرد: این پیشرفت در شرایطی رقم خورده که در سالهای گذشته شاهد کوتاهیهایی در مدیریت منابع آب بودهایم و در این دوره مدیریت شورا و شهرداری درصدد جبران آن برآمدیم تا با تلاش مضاعف این عقبماندگیها را جبران کنیم.
وی همچنین با قدردانی از حمایتهای رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نگاه واقع بینانه مهندس چمران باعث شد این سند مسیر درست را طی کند و به موقع به سرانجام برسد و منابع مالی لازم نیز برای اجرای آن تامین شود.
پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعامل دستگاهها گفت: با پیگیری معاون خدمات شهری شهرداری، تفاهمنامه مهمی میان شهردار تهران و وزیر نیرو به امضا رسیده که گام مؤثری در بهبود همکاریها و اجرای پروژههای مرتبط با مدیریت آب در پایتخت خواهد بود.
به گفته وی، اجرای این تفاهمنامه فضای همکاریها را بهبود بخشیده و امکان هماهنگی بیشتر میان شهرداری و مجموعه آب و فاضلاب را برای پیشبرد طرحهای مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب فراهم کرده است.
در این جلسه رییس شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و ۴ شهردار با سابقه فعالیت در حوزه خدمات شهری و انتقال آب و پساب حضور داشتند و تجربیات میدانی خود را برای تکمیل سند ارائه دادند.