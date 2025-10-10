خبرگزاری کار ایران
مسابقات «آماده» امروز برگزار شد
مراسم افتتاحیه مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده (پسران) صبح امروز، ۱۸ مهر در اردوگاه مهربندر انزلی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، سید هاشم حسینی‌المدنی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، بر تلاش دادرسان در مسیر ارائه خدمت و مهرورزی تاکید کرد. وی ضمن تصریح کرد  تلاش و نشاط در میان دانش آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پس از  مراسم،با ادای احترام دادرسان، داوران، مربیان و  سرپرستان  به شهدای امدادگر جنگ ۱۲ روزه، از مقام والای این شهدا تجلیل شد.

در این برنامه، با اجرای تیم‌های آماده دانش آموزی ۳۰ استان حاضر در مسابقات، شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، مراسم رژه ویژه ای برگزار شد.

تقدیر از غروی، پرستار نمونه جهان، قرائت سوگند داوران و اجرای سرود کانون های دانش آموزی نیز در این مراسم  انجام شد.

پس از مراسم رژه، نمازخانه حضرت علی‌اکبر (ع) که به همت یک خیّر نیک اندیش ساخته شده است، با حضور خیر محترم، رئیس سازمان و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان، به بهره‌برداری رسید.

ملکی، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات آماده حضور یافت و از سایت  مسابقات امدادی ویژه  دانش آموزان از جمله شبیه ساز زلزله، اطفای حریق و...  بازدید کرد.

ملکی همچنین ضمن بازدید از گذر حرکت که با هدف معرفی مجموعه اقدامات و خدمات معاونت پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در یک سال اخیر طراحی شده بود با ۴۵ فعالیت ارزشمند این حوزه آشنا شد.

وی از برنامه‌های ارزشمندی که سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در حیطه کانون های دانش آموزی انجام داده است تقدیر کرد.

