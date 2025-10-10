رئیس دفتر رئیسجمهور:
عدالت آموزشی با مسئولیتپذیری جامعه معنا مییابد
رئیس دفتر رئیسجمهور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان، با تأکید بر ضرورت همفکری و استفاده از ظرفیتهای معطلمانده کشور به ویژه با توجه به محدودیت منابع موجود، اظهار داشت: دولت تمام توان خود را برای فعالسازی ظرفیتهای ملی به کار خواهد گرفت و در عین حال دستگاههای استانی نیز باید با راهکارهای نوآورانه در حل چالشها نقشآفرین باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی روز گذشته ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در آخرین برنامه از سفر به رشت و در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با اشاره به ایده اصلی رئیسجمهور در این زمینه گفت: هدف از برگزاری چنین جلساتی آن است که نگاه رئیسجمهور به درستی و بهطور ملموس برای همه فعالان حوزه آموزش و پرورش تبیین شود. فرض کنیم در نقطهای چند مدرسه ساخته میشود و از آن استقبال میکنیم، اما آنچه رئیسجمهور بر آن تکیه دارد فراتر از ساخت مدرسه است. از دید رئیسجمهور، این نهضت زمانی معنا پیدا میکند که پیوند عمیقی میان مردم و نظام آموزشی شکل گیرد و جامعه نسبت به آینده فرزندان خود احساس مسئولیت کند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه سالهای متمادی در حوزه آموزش و پرورش فعالیت داشته و مسائل این عرصه را با علاقه دنبال کرده است، رویکرد عدالت آموزشی را رویکردی رهاییبخش و نجاتبخش دانست و افزود: اگر این پیوند مردمی در بخش آموزش شکل بگیرد، تحولات بزرگی رقم خواهد خورد. ایده رئیسجمهور این است که اگر در ۱۰۰ نقطه کشور مسئلهای وجود دارد، باید در همان نقاط مردم را به مشارکت دعوت کنیم. مسئله تنها ساخت فضاهای آموزشی نیست، بلکه ایجاد احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به مسئله است.
حاجی میرزایی اظهار داشت: بعضی تصور میکنند که مشارکت مردم تنها به معنای کمک مالی است، در حالی که رئیسجمهور بر این باور است که مسئله، فقط پول نیست بلکه تعلق و احساس مسئولیت مردم است. ممکن است فردی برای حل مسئله به استانداری یا اداره نوسازی مراجعه کند یا فرد دیگری از طریق دانشگاه یا خیرین اقدام کند؛ مهم آن است که مردم خود را نسبت به آموزش فرزندانشان مسئول بدانند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به تجربه سفر به استان خراسان گفت: در آن منطقه یکی از خیرین به استاندار گفته بود پیشتر ۱۰۰ مدرسه ساخته است؛ رئیسجمهور در پاسخ پیشنهاد کرد که این بار به جای آنکه یک نفر ۱۰۰ مدرسه بسازد، تلاش کنید ۱۰۰ نفر در ساخت یک مدرسه مشارکت کنند تا حس تعلق و مسئولیت عمومی در جامعه تقویت شود.
حاجی میرزایی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که هر فرد احساس کند در قبال مسئله آموزش و آینده فرزندان خود مسئول است. خطایی که در سالهای گذشته تکرار شد این بود که به مردم گفته شد نیازی به اقدام شما نیست، فقط مطالبه کنید تا دولت پاسخ دهد. این نگاه جامعه را بهسمت رکود میبرد. جامعهای که به این صورت شکل بگیرد، نبض پیشرفت در آن نمیتپد. کشور برای تعالی آموزشی نیازمند مشارکت مردم است، اما این مشارکت از مسیر بخشنامه و دستور حاصل نمیشود.
رئیس دفتر رئیسجمهور افزود: اگر انتظار داشته باشیم گروههای مردمی صرفاً بر اساس دستورالعملها تشکیل شوند، به نتیجه نخواهیم رسید. باید با مردم گفتوگو کرد، اعتماد ساخت و آنان را وارد میدان نمود. وقتی در منطقهای ۱۰۰ مسئله وجود دارد، با تشکیل ۱۰۰ گروه مردمی، ۱۰۰ یاور برای حل مسائل آموزش شکل میگیرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه جامعه بیش از هر چیز به حضور و نقشآفرینی نیاز دارد، گفت: این ارزش بزرگتر از ساخت هر بنایی است. در حوزه کمیت فضاهای آموزشی، گروههای جهادی کارهای بزرگی انجام دادهاند، اما هدف نهضت توسعه عدالت آموزشی صرفاً این نیست. مسئله آن است که حتی اگر یک نفر در یک منطقه بتواند گروهی فعال تشکیل دهد و آن مجموعه را به حرکت درآورد، به هدف نزدیکتر میشویم.
حاجی میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت آموزشی تاکید کرد: اگر بهترین مدارس و تجهیزات فراهم شود، اما خروجی آن تربیت کیفی دانشآموز نباشد، ارزشی ندارد. ممکن است یک کلاس در چادری ساده برگزار شود، اما نتیجه آن تربیت انسانهای توانمند و اخلاقی باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به تجربه دوران کرونا با بیان اینکه در این دوره نظام آموزشی کشور تلنگری جدی خورد و معلمان ثابت کردند که حتی در سختترین شرایط میتوانند با خلاقیت تحول ایجاد کنند، گفت: ما پیشتر تصور میکردیم همه تصمیمها باید در تهران گرفته و به مدارس ابلاغ شود، اما در دوران کرونا دیدیم که معلمان در دورترین نقاط کشور با سادهترین ابزارها کلاسهای مجازی با کیفیت برگزار کردند و تجربههای ارزشمندی پدید آوردند. اکنون زمان آن است که به معلمان فرصت دهیم دانش و تجربه خود را به اشتراک بگذارند و در فرآیند تصمیمسازی آموزشی نقشآفرین باشند.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: روح تحول کیفی در آموزش در این است که معلمان بتوانند روشهای مختلف را تجربه و یافتههای خود را منتقل کنند و شبکهای پویا از تبادل تجربه شکل دهند. شبکه «شاد» بهعنوان بستری در دسترس، ظرفیت مناسبی برای شکلگیری این ارتباط است. مهم آن است که گفتوگو، همفکری و همافزایی میان معلمان استمرار داشته باشد تا نتیجه آن ارتقای واقعی کیفیت آموزش باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای همه فعالان حوزه آموزش گفت: کارهای ارزشمندی در سراسر کشور انجام شده و ادامه دارد. خواهش من این است که گروههای مردمی را جدی بگیرید، به آنان مسئولیت داده و برایشان میدان عمل فراهم کنید. حتی اگر از میان ۱۰۰ نقطه، در بخشی از آنها بتوانیم گروههای مردمی فعال ایجاد کنیم، تجربهای ماندگار و پایدار به دست میآید. مطالعات تاریخی و بینالمللی نیز نشان میدهد مسائلی که مردم خود در آنها سهیم هستند، پایدارترین نتایج را به همراه دارد. همانگونه که نظامهای سنتی آبیاری با مشارکت داوطلبانه مردم شکل میگرفت و پایدار میماند، امروز نیز اگر فضا برای مشارکت واقعی مردم فراهم شود، آموزش کشور به سوی عدالت و پیشرفت پایدار حرکت خواهد کرد.