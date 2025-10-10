به گزارش ایلنا، در نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی گیلان، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر نقش کلیدی آموزش، مشارکت مردمی و اولویت‌بخشی به چالش‌های زیست‌محیطی استان تأکید کرد.

نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محیط زیست استان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های محیط زیستی از جمله مدیریت پسماند، تصفیه پساب‌های شهری و صنعتی و حفظ طبیعت استان گیلان پرداختند. حفاظت از تالاب ها، جنگل‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش و جلوگیری از شکار و صید گونه‌ها به ویژه پرندگان آبزی از مطالبات مطرح شده در این جلسه بود.

شینا انصاری در این نشست با اشاره به وضعیت خشکسالی و بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اعلام کرد، امسال پروانه شکار پرندگان صادر نخواهد شد و بر حفظ و حراست بیشتر از زیستگاه‌ها و حیات وحش تاکید کرد. وی این اقدام را گامی در جهت تقویت نظارت و بازسازی ذخایر طبیعی دانست.

وی با اشاره به نقش حیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف محیط زیستی گفت: این نهادها بازوان توانمند ما هستند.

در این نشست، چالش‌های زیست‌محیطی استان گیلان و سه محور اصلی شامل مدیریت پسماند، فاضلاب و احیای تالاب‌ها به‌ویژه تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان اولویت‌های اصلی مطرح شدند. انصاری با ابراز خرسندی از همراهی استاندار گیلان، تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از این اقدامات نیازمند تأمین منابع مالی و بخشی نیز نیازمند مدیریت کارآمد است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر ضرورت آموزش محیط زیستی از سنین پایین تأکید کرد و خواستار تقویت محتوای درسی در کتاب‌هایی مانند «انسان و محیط زیست» شد. او افزود: حل مسائل زیست‌محیطی زمان‌بر است و نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، انصاری با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور از برنامه‌های محیط زیستی، گفت: با وجود ناترازی‌ها و مشکلات کشور، هنوز ناامید نیستیم و چشم‌انتظار همیاری شما سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم. هر قدم کوچک، ارزشمند است و تلاش ما این است که حداقل یک گام به جلو برداریم.

