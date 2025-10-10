رشد چشمگیر مرجانهای کاشتهشده در خلیج چابهار پس از سه سال
مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از موفقیتآمیز بودن احیای آبسنگهای مرجانی کاشتهشده در خلیج چابهار خبر داد و گفت: نتایج این پایش نشان میدهد که زیستبوم مرجانی منطقه پس از سه سال از کاشت اولیه، به مرحلهای از پایداری و بازسازی طبیعی رسیده است.
به گزارش ایلنا، شهرام فداکار با اعلام این خبر اظهار داشت: در چهار روز گذشته، تیم کارشناسی دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی و ادارات کل ساحلی، پایش جدیدی از آبسنگهای مرجانی کاشتهشده در خلیج چابهار انجام داد. این پایش سه سال پس از اجرای مرحله نخست کاشت انجام شد و نتایج آن نسبت به سال گذشته فراتر از انتظار بود.
وی افزود: هر سه گونه مرجانی کاشتهشده از رشد بسیار عالی و سلامت کامل برخوردار بودند و کلنیهای گسترده و پویایی را تشکیل دادهاند. حتی بستر طبیعی اطراف محل کاشت نیز بهطور کامل توسط همین گونهها پوشیده شده و نشان از بازگشت طبیعی زیستبوم دارد.
فداکار خاطرنشان کرد: تمام بلوکهای سیمانی پراکنده در محل که از سالهای قبل در بستر باقی مانده بودند، اکنون بهطور کامل توسط مرجانهای مغزی پوشیده شده و به ساختارهای زنده مرجانی تبدیل شدهاند. این پدیده نشان میدهد که فرآیندهای طبیعی بازسازی در خلیج چابهار بهصورت مؤثر در حال وقوع است.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی همچنین با اشاره به وضعیت حیات جانوری منطقه گفت: در جریان این پایش، جمعیت قابل توجهی از ماهیان صخرهای، گونههای مختلف بنتوزی و بیمهرگان مشاهده شد که نشاندهندهی پویایی و سلامت مجدد زیستگاه است. در این مرحله نیز حدود ۲۰۰ قلمه مرجان جدید بر روی سازههای عنکبوتی کاشته شد تا پیچیدگی و پایداری زیستگاه افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، وی در پایان اظهار داشت: بر اساس نتایج بهدستآمده، بهنظر میرسد توان طبیعی منطقه برای بازسازی و توسعهی زیستگاههای مرجانی بازگشته است. برنامه بعدی ما، پیشنهاد رسمی این محدوده بهعنوان منطقه حفاظتشده دریایی خواهد بود تا حفاظت بلندمدت و بهرهبرداری پایدار از آن تضمین شود.