خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد چشمگیر مرجان‌های کاشته‌شده در خلیج چابهار پس از سه سال

رشد چشمگیر مرجان‌های کاشته‌شده در خلیج چابهار پس از سه سال
کد خبر : 1698006
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از موفقیت‌آمیز بودن احیای آبسنگ‌های مرجانی کاشته‌شده در خلیج چابهار خبر داد و گفت: نتایج این پایش نشان می‌دهد که زیست‌بوم مرجانی منطقه پس از سه سال از کاشت اولیه، به مرحله‌ای از پایداری و بازسازی طبیعی رسیده است.

به گزارش ایلنا، شهرام فداکار با اعلام این خبر اظهار داشت: در چهار روز گذشته، تیم کارشناسی دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی و ادارات کل ساحلی، پایش جدیدی از آبسنگ‌های مرجانی کاشته‌شده در خلیج چابهار انجام داد. این پایش سه سال پس از اجرای مرحله نخست کاشت انجام شد و نتایج آن نسبت به سال گذشته فراتر از انتظار بود. 

وی افزود: هر سه گونه مرجانی کاشته‌شده از رشد بسیار عالی و سلامت کامل برخوردار بودند و کلنی‌های گسترده و پویایی را تشکیل داده‌اند. حتی بستر طبیعی اطراف محل کاشت نیز به‌طور کامل توسط همین گونه‌ها پوشیده شده و نشان از بازگشت طبیعی زیست‌بوم دارد. 

فداکار خاطرنشان کرد: تمام بلوک‌های سیمانی پراکنده در محل که از سال‌های قبل در بستر باقی مانده بودند، اکنون به‌طور کامل توسط مرجان‌های مغزی پوشیده شده و به ساختارهای زنده مرجانی تبدیل شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد که فرآیندهای طبیعی بازسازی در خلیج چابهار به‌صورت مؤثر در حال وقوع است. 

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی همچنین با اشاره به وضعیت حیات جانوری منطقه گفت: در جریان این پایش، جمعیت قابل توجهی از ماهیان صخره‌ای، گونه‌های مختلف بنتوزی و بی‌مهرگان مشاهده شد که نشان‌دهنده‌ی پویایی و سلامت مجدد زیستگاه است. در این مرحله نیز حدود ۲۰۰ قلمه مرجان جدید بر روی سازه‌های عنکبوتی کاشته شد تا پیچیدگی و پایداری زیستگاه افزایش یابد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وی در پایان اظهار داشت: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به‌نظر می‌رسد توان طبیعی منطقه برای بازسازی و توسعه‌ی زیستگاه‌های مرجانی بازگشته است. برنامه بعدی ما، پیشنهاد رسمی این محدوده به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده دریایی خواهد بود تا حفاظت بلندمدت و بهره‌برداری پایدار از آن تضمین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ