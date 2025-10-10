خبرگزاری کار ایران
محدودیت‌های ترافیکی سنگین در محورهای شمالی / مسیر چالوس امروز یک‌طرفه می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ویژه ترافیکی در محورهای شمالی کشور طی روز جمعه ۱۸ مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها، مسیر چالوس به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته گفت: به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، محدودیت‌های مقطعی و قطعی در محورهای چالوس، هراز و فشم از صبح جمعه ۱۸ مهر اعمال خواهد شد. 

وی در تشریح محدودیت‌های محور کرج–چالوس اظهار داشت: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس آغاز می‌شود و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به‌طور کامل مسدود خواهد شد. 

بر اساس طرح ترافیکی مصوب، از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود تا بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب کاهش یابد. 

این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن مسیر مجدداً دوطرفه می‌شود. 

سرهنگ شیرانی افزود: مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود. 

وی در ادامه به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت: تردد تمامی تریلی‌ها در محور هراز کماکان ممنوع است و همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۸ مهر اجازه تردد در این محور را ندارند. 

او افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسیر از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود. 

سرهنگ شیرانی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی محدودیت‌ها بسته به حجم ترافیک و تصمیم مأموران پلیس راه قابل تغییر است. از رانندگان می‌خواهیم پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کنند و با رعایت مقررات، در کاهش تصادفات و تسهیل عبور و مرور سهیم باشند.

