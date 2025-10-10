حمایت از تولید داخل نیازمند بازنگری در مجوزها و نظارت دقیق بر بازار است

به گزارش ایلنا، سید مرتضی خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز گذشته در غرفه وزارت بهداشت در نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵، با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی گفت: نمایشگاه‌های سالیانه و فصلی در حوزه بهداشت و درمان، فرصت ارزشمندی برای ارائه‌دهندگان خدمات، تولیدکنندگان داخلی و حتی شرکت‌های خارجی است تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و دستاوردهای یکدیگر، به بهبود کیفیت تولیدات و خدمات خود کمک کنند و جایگاه واقعی‌شان را در بازار بشناسند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخل افزود: ما باید در مسیر حمایت از تولید ملی چند ایستگاه مهم را به‌صورت دقیق رصد کنیم؛ نخست در مرحله سیاست‌گذاری و صدور مجوزها که باید هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی بررسی شود تا نظام مجوزدهی متوازن و منطقی باشد.

خاتمی تصریح کرد: اگر محصولی را در کشور به اندازه نیاز داخلی می‌توانیم تولید کنیم، باید حداکثر ۳۰ درصد از نیاز بازار را وارد کنیم و بیش از آن مجاز نیستیم، چرا که واردات بی‌رویه موجب زیان تولیدکننده داخلی می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تحلیل هزینه-فایده در تولید داخلی ادامه داد: برخی محصولات در کشور هزینه تولید بالاتری نسبت به واردات دارند. در این موارد یا باید از ابتدا مجوز تولید ندهیم، یا در صورت صدور مجوز، با سیاست‌های حمایتی و محدودسازی واردات از تولیدکننده داخلی پشتیبانی کنیم تا بازارش را از دست ندهد.

وی با ابراز نگرانی از آشفتگی موجود در بازار دارو و تجهیزات پزشکی گفت: متأسفانه امروز شاهد انبوهی از مجوزهای تولید هستیم که برخی از آن‌ها بدون ارزیابی دقیق اقتصادی صادر شده‌اند. نتیجه آن، زیان تولیدکنندگانی است که نمی‌توانند دخل و خرج خود را متعادل کنند. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا این مشکل ناشی از واردات بی‌رویه است، یا از تصمیمات اشتباه در صدور مجوز، و یا از موانع موجود در مسیر تولید.

خاتمی تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که نظارت مستمر و دقیق دولت بر بازار، عامل اصلی پایداری تولید داخلی است. ما نیز باید سیاست‌های خود را در حوزه مجوزدهی، کنترل کیفیت و میزان واردات بازنگری و متعادل کنیم تا از نارضایتی تولیدکنندگان و تضعیف تولید ملی جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ذخایر استراتژیک تجهیزات و کالاهای حیاتی اظهار کرد: بر اساس قوانین برنامه‌ای کشور، تأمین ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص مانند حوادث طبیعی، تحریم‌ها و تهدیدات خارجی یک تکلیف قانونی است. این ذخایر باید به اندازه‌ای باشد که کشور بتواند برای چند ماه بدون خلأ کالاهای حیاتی دوام بیاورد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان گفت: تأمین این ذخایر باید با برقراری تعادل علمی و منطقی بین واردات و تولید داخل انجام شود تا ضمن حفظ کیفیت، پایداری کشور در شرایط بحرانی تضمین گردد.

به گزارش وبدا، نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ (تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی) صبح روز گذشته با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تهران آغاز شد، در این نمایشگاه که تا ۲۰ مهر ادامه دارد، تولیدات بیش از ۳۰۰ شرکت در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع به نمایش گذاشته شده است.

انتهای پیام/