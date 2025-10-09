تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: اولین تفاهم‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از آغاز مسئولیت من، با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت همکاری میان دو مجموعه است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای خانواده‌های ایثارگران افزود: مسئله مسکن ایثارگران یک موضوع بسیار مهم و پیچیده است که نیازمند تدبیر ویژه وزارت راه و شهرسازی است. شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست کسانی که برای عزت، استقلال و شرف این کشور جانفشانی کرده‌اند، همچنان فاقد مسکن باشند. دشمنان با نقشه‌های خطرناک به دنبال آسیب زدن به کشور بودند اما رزمندگان با ایستادگی و فداکاری، عزت و امنیت ایران اسلامی را حفظ کردند. امروز وظیفه ماست که دغدغه مسکن این عزیزان را به طور قطعی حل کنیم.

اوحدی در ادامه ضمن درخواست از وزیر راه و شهرسازی برای تشکیل کارگروهی ویژه گفت: انتظار داریم کارگروهی مشترک میان بنیاد شهید و وزارت راه تشکیل شود تا با تدوین تقویم زمانی مشخص، پروژه‌های مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران به سرانجام برسد. افتخار ما خدمتگزاری به خانواده معظم شهداست و این مسیر جز با همت، تدبیر و پیگیری جدی محقق نخواهد شد.

وی همچنین گزارشی از برخی اقدامات دولت چهاردهم در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران ارائه داد و اظهار کرد: امروز با تلاش دولت چهاردهم دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است. تاکنون ۷۵ درصد خودروهای ایثارگران تحویل داده شده و ۲۰ هزار خودرو دیگر نیز تخصیص یافته است. در حوزه بیمه نیز تسویه مطالبات ظرف ۷۲ ساعت انجام می‌شود. همچنین در بحث اشتغال، حداکثر تا پایان آذرماه آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا برگزار خواهد شد.

اوحدی در پایان با قدردانی از دلسوزی نمایندگان مجلس و حمایت‌های دولت خاطرنشان کرد: فرصت کنونی برای حل مسائل جامعه ایثارگری، فرصتی طلایی است که شاید تکرار نشود. با همکاری دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانیم مشکلات بر زمین‌مانده به ویژه در حوزه مسکن را به راه‌حل قطعی برسانیم و دین خود را به شهدا و ایثارگران ادا کنیم.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: تاکنون با هزار و ۵۰ خانواده ایثارگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به صورت چهره‌به‌چهره دیدار داشته‌ایم. در این راستا مقرر شده بود شورای تأمین استان‌ها مدارک و مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و برای بنیاد شهید ارسال کنند. اگر این مسیر پیگیری نمی‌شد، بسیاری از مسائل همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.

وی در ادامه به وقایع جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، احراز شهادت شهدا در همان بازه کوتاه انجام شد. هرچند این جنگ زمان کمی داشت، اما عمق جنایت‌ها و مظلومیت مردم آنچنان گسترده بود که از بسیاری جهات حتی فراتر از هشت سال دفاع مقدس بود. این موضوع مسئولیت ما را در قبال خانواده‌های شهدا و ایثارگران سنگین‌تر می‌کند.

مهندس اوحدی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به تأمین مسکن جامعه ایثارگری گفت: امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر حل مسائل مسکن ایثارگران برداریم. اگر امروز فرزند شهیدی داغ پدر بر دل دارد، ما وظیفه داریم به‌عنوان خدمتگزاران نظام اسلامی، خود را جانشین پدر در خانه آن خانواده بدانیم. هرکس دل یک فرزند شهید یا مادر شهید را به دست آورد، در حقیقت توفیقی بزرگ از سوی خداوند نصیب او شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم خداوند به ما لیاقت دهد که خدمتگزار شایسته‌ای برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باشیم و بتوانیم دین خود را به این عزیزان ادا کنیم.