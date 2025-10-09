خبرگزاری کار ایران
وزارت آموزش و پرورش، به‌عنوان دستگاه برتر در ترویج فرهنگ اقامه نماز معرفی شد

کد خبر : 1697833
وزارت آموزش و پرورش، به‌عنوان دستگاه برتر در ترویج فرهنگ اقامه نماز معرفی شد.

به گزارش ایلنا، در سی و دومین اجلاس سراسری نماز، وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز مورد تجلیل قرار گرفت. 

نهاد تعلیم و تربیت با اهتمام و حمایت های خالصانه وزیر آموزش و پرورش‌  و با اجرای برنامه‌ها و اقدامات متنوع در سطح مدارس سراسر کشور، فرهنگ اقامه نماز را در بین دانش‌آموزان نهادینه کرده و به عنوان یک ارزش اساسی در تربیت دینی و اخلاقی نسل نو، مورد توجه قرار داده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتنی است؛ این اجلاس به میزبانی استان گیلان در رشت و با حضور حجت‌الاسلام قمی، معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجت‌الاسلام محسن قرائتی؛ رئیس ستاد اقامه نماز کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان، محسن حاج میرزایی؛ رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی از اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش  در حال برگزاری است.

 

