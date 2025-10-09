وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛
اجرای طرحهای فرهنگی و رفاهی برای دانشآموزان
وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح مدرسه زندهیاد دکتر گنجی که در روستای دستگرد، برگزار شد بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی به عنوان سرمایهگذاری پایدار برای آینده کشور تأکید کرد و از اجرای طرحهای فرهنگی و رفاهی برای دانشآموزان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، پنج شنبه ۱۷ مهرماه در مراسم افتتاح مدرسه زندهیاد دکتر گنجی، با اشاره به نقش اساسی آموزش در رشد و تعالی کشور، گفت: سرمایهگذاری در آموزش، سرمایهگذاری برای آینده ایران است و فضاهای آموزشی زمینهساز تربیت نسلهای مؤمن، دانا و توانمند خواهند بود.
وی با قدردانی از اقدامات خیرخواهانه و فرهنگی انجامشده در احداث این مدرسه، افزود: این هدیه الهی و تلاشهای ارزشمند آموزشی و فرهنگی، آینده دانشآموزان را متحول میکند و به عنوان باقیاتالصالحات، ماندگار خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه، با گرامیداشت یاد و نام زندهیاد دکتر گنجی، او را الگویی علمی و اخلاقی برای دانشآموزان دانست و گفت: دکتر گنجی از همین منطقه برخاسته و با تلاش، ایمان و همت بلند خود، به یکی از افتخارات علمی کشور تبدیل شد. امروز نیز هر دانشآموز میتواند با تلاش و پشتکار، مسیر موفقیت را طی کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی همچنین از دو هدیه ویژه برای دانشآموزان این مدرسه خبر داد و گفت: احداث زمین چمن مصنوعی در مدرسه و برگزاری اردوی زیارتی به مشهد مقدس که با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت تربیت دینی و اخلاقی، بهویژه برای دختران دانشآموز، گفت: با مراقبت از ایمان، اخلاق و تلاش علمی، میتوان آیندهای روشن و امیدوارکننده برای کشور رقم زد.