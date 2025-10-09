دستاوردهای عظیم ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
دبیر کل سازمان اکو از دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی ایران در مبارزه تمام عیار با قاچاق مواد مخدر، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در دیدار با «اسد مجید خان» دبیر کل سازمان اکو، ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به وی و هیئت همراه، اظهار داشت: امیدواریم در سایه روابط نزدیک، شاهد افزایش تعاملات و همکاریهای دوجانبه در عرصه مبارزه قاطع و هدفمند با قاچاق مواد مخدر باشیم.
سردار کاکاوند در ادامه با ابراز نگرانی از روند تولید افسار گسیخته روانگردانهای صنعتی در کشور افغانستان به پیشتاز بودن بودن جمهوری اسلامی ایران در مبارزه بیامان با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در سطح منطقه و بین الملل اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزشهای دینی، اصل مسئولیت و انساندوستی و با استناد به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی، با اتخاذ راهبرد متوازن در امر مبارزه با مواد مخدر، طی سالهای متمادی، اقدامات موثری را در جهت مقابله با مواد مخدر به عمل آورده که علاوه بر انتفاع آن در داخل کشور، سایر کشورهای مسیر و مقصد نیز از این اقدام جمهوری اسلامی ایران، منتفع شده اند؛ یقیناً تقدیم چهار هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز، سندی محکم بر این ادعاست.
سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای موجود پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در زمینه مختلف از جمله تربیت سگهای موادیاب ونیز آزمایشگاه تخصصی مواد مخدر به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است؛ از این رو آمادگی کامل خود را جهت همکاریهای مشترک با پلیس مبارزه با مواد کشورهای منطقه، برای انتقال تجربیات، اعلام میدارد.
در ادامه دبیر کل سازمان اکو با تقدیر از امنیت مطلوب کشور جمهوری اسلامی ایران، هفته انتظامی را به کارکنان انتظامی کشور تبریک گفت و اضافه کرد: بدون اغراق عرض میکنم جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که امنیت موجود در آن، محسوس و قابل لمس است؛ بیشک این امنیت و آرامش مرهون تلاش و مجاهدت مجموعه پلیس این کشور است.
اسد مجید خان در بخش دیگری از سخنان خود دستاوردهای عظیم و اقدامات مقابلهای و فعالیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه بیامان با قاچاق مواد مخدر قدردانی و اظهار نمود: با توجه به تجربیات ارزنده و اقدامات تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه و جهان از توسعه همکاریها با پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران استقبال میکنیم.
به گزارش پلیس، دبیر کل سازمان اکو ضمن قدردانی از میزبانی طرف ایرانی، ضمن تاکید بر گشترش تعاملات فی مابین، با توجه به وجود ظرفیتهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران خواستار به اشتراک گذاری این تجربیات با سایر کشورها شد.