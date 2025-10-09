به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع حادثه انحراف از جاده یک دستگاه مینی‌بوس در محور آبادان – ماهشهر خبر داد که منجر به مصدومیت ۱۴ نفر شد.

یاسین افرا اعلام کرد: این حادثه در ساعت ۰۵:۱۴ بامداد روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در محور آبادان به ماهشهر، سه کیلومتر بعد از سه‌راهی خوردورق به سمت ماهشهر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس و فعال شدن مرکز EOC دانشگاه پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام مصدومان، مینی‌بوس حادثه‌دیده سرویس یکی از شرکت‌های مستقر در بندر امام خمینی (ره) بوده است. در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند که همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده منتقل شدند. تمامی مصدومان حادثه مرد بودند.

افرا با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه و عدم رانندگی در زمان خستگی و خواب‌آلودگی به‌ویژه در ساعات اولیه صبح تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با نیرو‌های امدادی و رعایت اصول ایمنی می‌تواند در کاهش تلفات و شدت حوادث جاده‌ای نقشی مؤثر داشته باشد.

وضعیت عمومی بیشتر مصدومان پایدار گزارش شده و آنان هم‌اکنون تحت نظر تیم پزشکی در حال دریافت خدمات درمانی هستند.

