رگبار پراکنده و وزش باد شدید در جنوب شرق کشور

رگبار پراکنده و وزش باد شدید در جنوب شرق کشور
کد خبر : 1697642
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق جنوب شرق کشور رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایلنا، امروز از بعدازظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد. 

فردا برای استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش باران و در اردبیل و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده و رگبارورعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. 

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، یکشنبه برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد و از بعدازظهر با ورود سامانه بارشی به کشور در استان‌های واقع در شمال غرب کشور افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

