تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شوراها

فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون باید در بازه زمانی ۲۱ لغایت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ نسبت به ثبت استعفای خود اقدام کنند، زیرا تنها در صورت انجام این اقدام در مهلت مقرر، امکان ثبت‌نام در انتخابات را خواهند داشت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به برنامه زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

خوش‌اقبال تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون، برخی مقامات و مشاغل هم‌تراز تنها در صورتی می‌توانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر نامزد شوند که دست‌کم سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، یعنی تا پایان روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا داده و استعفای آنان به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد. بدیهی است ثبت‌نام افرادی که در مهلت مقرر استعفا نداده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی نیز از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه تا روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: برگزاری دقیق و منظم مراحل اجرایی انتخابات شوراها، از جمله رعایت زمان‌بندی قانونی در زمینه‌هایی مانند استعفا، ثبت‌نام و احراز صلاحیت داوطلبان، از اولویت‌های اصلی این فرمانداری بوده و هماهنگی‌های لازم با دستگاههای اجرایی و نظارتی در این زمینه انجام شده است.

