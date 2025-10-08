به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست، گزارش‌های تخصصی، بررسی آیین‌نامه اجرایی و مصوبات مرتبط با مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، گزارشی از حضور هیأتی از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و سی‌وهفتمین اجلاس هماهنگی بین‌المللی برنامه انسان و کره مسکون یونسکو (MAB) ارائه شد.

سپس شهبازی گزارشی از آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه اجرایی مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور ارائه کرد. اعضای کمیته پس از تبادل نظر، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های ملی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برای اجرای مؤثر این آیین‌نامه تأکید کردند.

این نشست در راستای تداوم رویکرد علمی سازمان حفاظت محیط زیست در نهادینه‌سازی مدیریت پایدار ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در چارچوب برنامه بین‌المللی انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو برگزار شد.