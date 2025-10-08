خبرگزاری کار ایران
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد

مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
کد خبر : 1697376
مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات کاپیتان «محسن مهراب زاده» با حضور خانواده‌های معزز شهدا، مدیران ارشد جمعیت هلال احمر، کارکنان و امدادگران در محل سازمان امدادونجات برگزار شد.

به گزارش  ایلنا از سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات کاپیتان محسن مهراب زاده با حضورخانواده‌های معزز شهدا، مدیران ارشد جمعیت هلال احمر، کارکنان و امدادگران در سازمان امدادونجات برگزار شد.

حاضران با قرائت فاتحه و اجرای آیین‌های تشییع یاد و خاطره این شهید فداکار امداد هوایی را گرامی داشتند.

این شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در حین انجام مأموریت امدادرسانی به بانوی کوهنورد عصر روز جمعه ۱۱ مهر در ارتفاعات اشترانکوه استان لرستان و در راه نجات جان هم‌وطنان جان خود را فدای خدمت به مردم کرد و به خیل شهدای عرصه خدمت پیوست.

مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد

