قدردانی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از مجموعه انتظامی

علاالدین رفیعی‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با گرامیداشت هفته انتظامی، این ایام را فرصت ارزشمندی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه حافظان امنیت در کشور دانست.

به گزارش  ایلنا از پلیس،  علاالدین رفیعی‌زاده، در دیدار با سردار" آدینه وند" که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: لازم بودبا حضور درجمع عزیزان انتظامی  مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم این نیرو اعلام کنم،  حضور ارزشمند این بزرگواران در جامعه، همواره مایه آرامش و امنیت مردم بوده و تمامی آحاد ملت، خدمات بی‌منت آنان را به خوبی لمس می‌کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر ضرورت تقویت اقتدار ملی، افزود:  قوی بودن در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی، یکی از معیارهای اصلی قدرت کشور است و زمینه‌ساز پیشرفت در سایر حوزه‌ها نیز خواهد بود. رشادت‌ها و ایثارگری‌های نیروی انتظامی در حوادث و میدان‌های مختلف، نشان‌دهنده روحیه ایثارگرانه این عزیزان است که همواره دوشادوش سایر نیروهای مسلح، امنیت و آرامش مردم را تضمین کرده‌اند.

 رفیعی‌زاده در پایان ضمن تبریک این هفته به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های محترم فرماندهی انتظامی، خاطرنشان کرد:  از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان، سلامتی، توفیق روزافزون و عزت مداوم مسئلت دارم و امیدوارم با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی، همواره شاهد کشوری امن و مطمئن باشیم.

