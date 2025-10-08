قدردانی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از مجموعه انتظامی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر ضرورت تقویت اقتدار ملی، افزود: قوی بودن در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی، یکی از معیارهای اصلی قدرت کشور است و زمینه‌ساز پیشرفت در سایر حوزه‌ها نیز خواهد بود. رشادت‌ها و ایثارگری‌های نیروی انتظامی در حوادث و میدان‌های مختلف، نشان‌دهنده روحیه ایثارگرانه این عزیزان است که همواره دوشادوش سایر نیروهای مسلح، امنیت و آرامش مردم را تضمین کرده‌اند.

رفیعی‌زاده در پایان ضمن تبریک این هفته به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های محترم فرماندهی انتظامی، خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان، سلامتی، توفیق روزافزون و عزت مداوم مسئلت دارم و امیدوارم با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی، همواره شاهد کشوری امن و مطمئن باشیم.