فعالیت یک هزار و ۲۰۰ دایره مشاوره در انتظامی کل کشور

وی گفت: در 6 ماهه نخست امسال بیش از 580 هزار پرونده به این دوایر ارجاع داده شد که با تلاش همکاران این دوایر بیش از 70 درصد پرونده ها منتج به صلح و از چرخه قضائی خارج شد که در نوع خود عدد قابل توجهی است.

سردار منتظر المهدی با تاکید بر اینکه در جامعه امروز نیاز به گفتمان و گوش شنوا داریم، افزود: بخشی از مشکلات و آسیب های اجتماعی با تقویت گفتمان حل می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا تصریح کرد: رفتارهای هنجارمند جامعه مرهون آرامش و سلامت مردم است که در این مراکز برای ارتقای سلامت و آرامش مردم گام های موثری برداشته شده است.

وی از ارجاع بیش از 15 هزار پرونده به مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری های گلستان اشاره کرد و بیان داشت: 75 درصد از این پرونده ها منتج به صلح شد که در نوع خود بیشترین صلح و مصالحه پرونده های ارجاعی در استان گلستان بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در پایان به پخش سریال الگوریتم از شبکه 3 سیما اشاره کرد و گفت: این سریال در درام بسیار جذاب و با بررسی پرونده های واقعی پلیس در 52 قسمت تولید و آماده پخش است.