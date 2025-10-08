منتظرالمهدی اعلام کرد:
فعالیت یک هزار و ۲۰۰ دایره مشاوره در انتظامی کل کشور
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا از فعالیت یک هزار و ۲۰۰ دایره مشاوره در انتظامی کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "سعید منتظرالمهدی" در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان گلستان با اشاره به فعالیت 1200 دایره مشاوره در مراکز انتظامی کل کشور اظهار داشت: در این مراکز و دوایر بیش از یک هزارو 850 مشاور و مددکار در حال فعالیت هستند.
وی گفت: در 6 ماهه نخست امسال بیش از 580 هزار پرونده به این دوایر ارجاع داده شد که با تلاش همکاران این دوایر بیش از 70 درصد پرونده ها منتج به صلح و از چرخه قضائی خارج شد که در نوع خود عدد قابل توجهی است.
سردار منتظر المهدی با تاکید بر اینکه در جامعه امروز نیاز به گفتمان و گوش شنوا داریم، افزود: بخشی از مشکلات و آسیب های اجتماعی با تقویت گفتمان حل می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا تصریح کرد: رفتارهای هنجارمند جامعه مرهون آرامش و سلامت مردم است که در این مراکز برای ارتقای سلامت و آرامش مردم گام های موثری برداشته شده است.
وی از ارجاع بیش از 15 هزار پرونده به مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری های گلستان اشاره کرد و بیان داشت: 75 درصد از این پرونده ها منتج به صلح شد که در نوع خود بیشترین صلح و مصالحه پرونده های ارجاعی در استان گلستان بوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در پایان به پخش سریال الگوریتم از شبکه 3 سیما اشاره کرد و گفت: این سریال در درام بسیار جذاب و با بررسی پرونده های واقعی پلیس در 52 قسمت تولید و آماده پخش است.