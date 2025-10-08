خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش تخصصی معلمان قرآن در اولویت نظام آموزش عمومی قرآن قرار می‌گیرد

آموزش تخصصی معلمان قرآن در اولویت نظام آموزش عمومی قرآن قرار می‌گیرد
کد خبر : 1697231
لینک کوتاه کپی شد.

قائم‌مقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور بر ضرورت تربیت تخصصی معلمان قرآن و حمایت هدفمند از پژوهشگران این حوزه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی در نشست کمیته تخصصی ارزیابی شاخص‌های توسعه آموزش عمومی قرآن که با حضور متخصصان و کارشناسان در مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی معلمان در گسترش فرهنگ قرآنی گفت: تربیت معلمان متخصص و متعهد در حوزه قرآن از مهم‌ترین اولویت‌های نظام آموزش عمومی قرآن است و باید در چارچوب سند توسعه آموزش عمومی قرآن به‌صورت ساختاری و هدفمند دنبال شود. 

وی با اشاره به ضرورت بورسیه کردن متقاضیان دوره‌های تربیت معلم قرآن، این اقدام را عاملی در جهت افزایش انگیزه و جذب علاقه‌مندان به آموزش قرآن دانست و افزود: حمایت علمی و پژوهشی از معلمان و پژوهشگران قرآنی، شرط لازم برای پویایی نظام آموزشی قرآن است. 

قائم‌مقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و تقویت فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه آموزش عمومی قرآن خبر داد و تأکید کرد: ارزیابی و بازنگری شاخص‌های آموزشی باید بر مبنای نیازهای واقعی جامعه قرآنی کشور انجام گیرد. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  اعضای کمیته تخصصی نیز در این نشست با اشاره به راهبرد دوم سند آموزش عمومی قرآن کریم، بر پیگیری جدی ایجاد رشته «تربیت معلم قرآن» در دانشگاه فرهنگیان و ارتقای مهارت‌های تخصصی معلمان قرآن تأکید کردند. آنان همچنین پیشنهاد دادند حمایت از طرح‌های پژوهشی برگزیده و اعطای امتیازات ویژه به دانشجویان برگزیده در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در دستور کار نهادهای آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ