آموزش تخصصی معلمان قرآن در اولویت نظام آموزش عمومی قرآن قرار میگیرد
قائممقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور بر ضرورت تربیت تخصصی معلمان قرآن و حمایت هدفمند از پژوهشگران این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی در نشست کمیته تخصصی ارزیابی شاخصهای توسعه آموزش عمومی قرآن که با حضور متخصصان و کارشناسان در مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی معلمان در گسترش فرهنگ قرآنی گفت: تربیت معلمان متخصص و متعهد در حوزه قرآن از مهمترین اولویتهای نظام آموزش عمومی قرآن است و باید در چارچوب سند توسعه آموزش عمومی قرآن بهصورت ساختاری و هدفمند دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت بورسیه کردن متقاضیان دورههای تربیت معلم قرآن، این اقدام را عاملی در جهت افزایش انگیزه و جذب علاقهمندان به آموزش قرآن دانست و افزود: حمایت علمی و پژوهشی از معلمان و پژوهشگران قرآنی، شرط لازم برای پویایی نظام آموزشی قرآن است.
قائممقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی و تقویت فعالیتهای مطالعاتی در حوزه آموزش عمومی قرآن خبر داد و تأکید کرد: ارزیابی و بازنگری شاخصهای آموزشی باید بر مبنای نیازهای واقعی جامعه قرآنی کشور انجام گیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اعضای کمیته تخصصی نیز در این نشست با اشاره به راهبرد دوم سند آموزش عمومی قرآن کریم، بر پیگیری جدی ایجاد رشته «تربیت معلم قرآن» در دانشگاه فرهنگیان و ارتقای مهارتهای تخصصی معلمان قرآن تأکید کردند. آنان همچنین پیشنهاد دادند حمایت از طرحهای پژوهشی برگزیده و اعطای امتیازات ویژه به دانشجویان برگزیده در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در دستور کار نهادهای آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.