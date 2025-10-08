خبرگزاری کار ایران
پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده

سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده برای برخی نقاط مناطق جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش ایلنا   از سازمان هواشناسی، در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

جمعه و شنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و جمعه تا یکشنبه در استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

همچنین جمعه در شمال غرب استان‌های ساحلی خزر و دامنه های جنوبی البرز و شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کاهش دما رخ خواهد داد.

پنجشنبه و جمعه در استان‌های غربی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روز شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

چهارشنبه و پنجشنبه دریای عمان و جمعه و شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

