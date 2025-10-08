شهرداری تهران اجرایی کرد:
دریافت عوارض آلایندگی از مالکان خودروهای پایتخت؛ از ۱.۲ میلیون تومان تا ...
مالیات جنجالی دولت بر دوش شهروندان، به کام شهرداری
شهرداری تهران قانون مالیات آلایندگی خودرو را به اجرا گذاشته است؛ قانونی که مالکان را موظف به پرداخت سالانه این عوارض میکند، اما جزئیات محاسبات همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارشهای رسیده از شهروندان حاکی از آن است که قانون مالیات آلایندگی خودرو در شهر تهران توسط شهرداری به اجرا درآمده است.
مالیات آلایندگی خودرو در واقع همان «قانون مالیات سالانه خودرو» است که با اعمال تغییراتی و افزودن «ماده جدید ۲۹»، در بهمنماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد و کلیه مالکان خودروها را موظف به پرداخت آن کرد. با این حال، اجرای این قانون تا سال جاری به تعویق افتاده بود.
بر اساس گزارشهای رسیده، برای یک شهروند مالک خودروی تیبا، سالانه مبلغی معادل ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان به عنوان «عوارض آلایندگی خودرو» تعیین شده است و نحوه محاسبه این عوارض برای مالکان سایر خودروها در هالهای از ابهام قرار دارد!
آیا عوارض آلایندگی مستقیما به حساب شهرداری تهران واریز میشود؟
در همین راستا، خبرنگار ایلنا به منظور بررسی این موضوع، در تاریخ ۱۴ مهرماه ماجرا را از روابط عمومی شهرداری پیگیر شد و در پاسخ اعلام کرد: «این مصوبه دولتی است و شهرداری تنها مجری آن است.»
در ادامه، خبرنگار ایلنا در گفتوگو با روابط عمومی معاونت مالی شهرداری دریافت که این مالیات به حساب خود شهرداری واریز میشود.
از آنجا که وصول مالیات توسط نهادهای اجرایی، باید منجر به ارائه خدمات در همان حوزه به شهروندان شود، از شهرداری درخواست شد توضیحاتی در مورد خدمات ارائهشده در زمینه کاهش آلایندگی ارائه دهد. توضیحات ارائه شده به شرح زیر است:
«مسئله آلودگی هوا و چالشهای ترافیکی، مسئلهای است که شهر تهران از دیرباز با آن دست و پنجه نرم میکند و مربوط به امسال و دو سال گذشته نیست. ما در دهه ۸۰ نیز این چالش را داشتیم. برنامههایی که برای این موضوع در نظر گرفته و اجرایی میشود، عمده آنها مبتنی بر مدیریت ترافیک و کاهش بار ترافیکی، با توجه به جمعیت قریب به ۱۰ میلیون نفری تهران است و در واقع میتوان گفت هدف، تعدیل آلودگی هوا است. اما مسئلهای که وجود دارد این است که در موضوع آلودگی هوا، بر اساس قانون هوای پاک، بیش از ۲۰ دستگاه مسئولیت دارند که شهرداری یکی از آن ۲۰ دستگاه است. با این حال، شهرداری در بخشی که ابزار و اختیارات خود را داشته، یک سری اقدامات را برای این مسئله انجام داده است.
یکی از این اقدامات، برقیسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است که برای اولین بار در کشور توسط شهرداری تهران به عنوان یک دستگاه اجرایی انجام شده است. دومین موضوعی که تهران دنبال کرده، توسعه ناوگان و زیرساخت مترو است که در طول چهار سال گذشته تکمیل شده است.
همچنین تکمیل خطوط شش و هفت مترو تا پایان امسال به اتمام میرسد؛ یعنی با افتتاح چهار ایستگاه دیگر، خطوط شش و هفت مترو به طور کامل افتتاح میشوند. همچنین خطوط هشت، نه، ده و یازده، شروع عملیات اجرایی آنها در بخش ناوگان مترو و بخش اتوبوسرانی در دست اقدام است.
در بخش اتوبوسهای دیزل، ما از حدود ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس فعال به حدود ۳۰۰۰ دستگاه رسیدیم که عمدتاً از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین شدهاند.
همچنین موضوع کاهش مسیرهای سفر توسط مردم، که مستقیماً بر آلودگی هوا تأثیر دارد، مورد توجه قرار گرفته است. ما دسترسیهای جدید بزرگراهی را در نظر گرفتیم که طی این چهار سال، بیش از ۵۲ دسترسی جدید بزرگراهی افتتاح شده است. این امر هم مسیرها را کوتاه میکند و هم آلودگی هوا و مصرف سوخت را کاهش میدهد.
این موارد، بخشی از اقدامات شهرداری تهران برای کاهش آلایندگی بود. در زمینهی ستادهای معاینهی فنی، نظارتها افزایش یافته و دستگاههای آنالایزر جدیدی نصب شدهاند که نظارت بر کنترل آلایندگی خودروها را تشدید کرده و استانداردها را ارتقا دادهاند. حتی میتوان در گزارشها اشاره کرد که استانداردهای آلایندگی در تهران به قدری سختگیرانه شده است که بسیاری از خودروهای مدل بالا نیز امتیاز لازم را کسب نمیکنند. این، مجموعه اقداماتی بود که شهرداری تهران انجام داده است.
یکی دیگر از اقدامات شهرداری برای کنترل آلودگی هوا، ایجاد «شبکه یکپارچه پیادهروی و وسایل نقلیه پاک» است. منظور همان مسیرهای دوچرخهسواری و امثال آن است. این شبکه، طرحی بسیار جذاب و کلان به شمار میرود که در نهایت « بوستان سرخهزار» در شرق تهران را به «بوستان چیتگر» در غرب تهران متصل خواهد کرد.
بخشی از این مسیر که اخیراً افتتاح شده، با عنوان «مسیر سرزندگی» به طول ۴۷ کیلومتر در محدوده شمال غرب تهران واقع شده است. این مسیر بهتدریج و از طریق احداث پلها و زیرگذرها، کلیه بوستانهای تهران را به یکدیگر متصل خواهد کرد. از طریق ایجاد فضای سبز جدید و اتصال بوستانهای قدیمی، یک شبکه یکپارچه و پاک در سطح شهر شکل میگیرد.»
خبرنگار ایلنا در ادامه پیگیریهای خود برای کسب جزئیات بیشتر درباره شیوه اعمال «قانون مالیات سالانه خودرو»، به ویژه نحوه محاسبه میزان مالیات، با کارشناسان معاونت مالی شهرداری تماس گرفت. با وجود تلاشهای مکرر، این پیگیریها تا پایان وقت اداری پانزدهم مهرماه به نتیجه نرسید و پاسخی دریافت نشد.