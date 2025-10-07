بازگشایی مرکز رشد و تکامل کودکان در جنوب تهران همزمان با آغاز هفته ملی کودک
همزمان با آغاز هفته ملی کودک، مرکز تخصصی رشد و تکامل کودکان در حوزه مرکز بهداشت جنوب تهران، طی مراسمی رسمی بازگشایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، در این مراسم که روز سهشنبه ۱۵ مهرماه برگزار شد، مطلبینژاد معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، یاسمعی رئیس اداره مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی فرمانداری و رئیسکرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به همراه جمعی از مسئولان حضور داشتند.
مراسم افتتاح در محل کانون فرهنگی و تربیتی میثم واقع در منطقه ۱۷ تهران برگزار شد. همزمان با این برنامه، دو مرکز تخصصی رشد و تکامل کودکان در شهرستانهای ری و اسلامشهر نیز بهصورت برخط افتتاح شدند.