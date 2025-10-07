خبرگزاری کار ایران
English العربیه
فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی در خوابگاه‌های دانشگاه شریف

فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی در خوابگاه‌های دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: فردا آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در خوابگاه‌های این دانشگاه است.

به گزارش ایلنا، ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ دانشگاه شریف برای خوابگاه‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیما به نشانی dorm.sharif.ir انجام می شود.

دانشجویان متقاضی خوابگاه پس از دریافت شماره دانشجویی(از سامانه آموزش دانشگاه)، با ورود به سامانه سیما درخواست خود را تکمیل و ثبت کنند.

در ادامه این فرم توسط کارشناسان اداره امور خوابگاه‌ها بررسی و در صورت تأیید طبق قوانین اسکان (مندرج در دفترچه انتخاب رشته) با توجه به محدودیت ظرفیت، به دانشجویان ساکن در استان تهران و توابع آن، استان البرز و همچنین دانشجویان پذیرفته شده با کد رشته فاقد خوابگاه و پردیس (بومی و غیر بومی)، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف لازم است قبل از ثبت نام خوابگاه در صورت استفاده از امکانات رفاهی در مقاطع قبلی (وام و خوابگاه) نسبت به تعیین تکلیف یا تسویه حساب مقطع قبل خود و ایجاد مقطع جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف (refah.swf.ir) اقدام کنند.

در صورت تسویه نکردن حساب مقطع قبل ، ارائه خوابگاه مقدور نیست.

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شریف تا فردا ۱۶ مهر فرصت دارند برای ثبت نام خود برای اسکان در خوابگاه ها اقدام کنند.

