به گزارش ایلنا، آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، صبح امروز با حضور واحدی، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور و جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه در مرکز آموزش علمی‌کاربردی صیاد شیرازی برگزار شد.

علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در این مراسم در سخنانی به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دانشگاه در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، توسعه مهارت‌های نوین و گسترش تعامل مراکز با صنعت پرداخت.

واحدی، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، از تلاش مدیران و کارکنان دانشگاه علمی‌کاربردی در ترویج آموزش‌های مهارت‌محور قدردانی کرد و بر حمایت وزارت علوم از مأموریت‌های توسعه‌ای دانشگاه تأکید کرد.

