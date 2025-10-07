خبرگزاری کار ایران
حمایت وزارت علوم از مأموریت‌های توسعه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر حمایت این وزارتخانه از مأموریت‌های توسعه‌ای دانشگاه علمی کاربردی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، صبح امروز با حضور واحدی، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور و جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه در مرکز آموزش علمی‌کاربردی صیاد شیرازی برگزار شد.

علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در این مراسم در سخنانی به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دانشگاه در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، توسعه مهارت‌های نوین و گسترش تعامل مراکز با صنعت پرداخت.

واحدی، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، از تلاش مدیران و کارکنان دانشگاه علمی‌کاربردی در ترویج آموزش‌های مهارت‌محور قدردانی کرد و بر حمایت وزارت علوم از مأموریت‌های توسعه‌ای دانشگاه تأکید کرد.

