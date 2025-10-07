تمدید مهلت ثبتنام در چالش هوش مصنوعی پژوهیار
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) از تمدید مهلت ثبتنام در «چالش هوش مصنوعی پژوهیار» تا ۲۵ مهرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از جهاد دانشگاهی، «چالش هوش مصنوعی پژوهیار» با محوریت تحلیل محتوای علمی، استخراج دانش و کشف ترندهای تحقیقاتی از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) برگزار میشود.
ثبتنام در این رویداد که با هدف ارتقای تعامل علمی، نمایش توانمندیهای پژوهشی و ارزیابی ایدههای نوآورانه در تقاطع علم و فناوری برگزار میشود تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد.
این رقابت علمی شامل پنج محور اصلی است:
۱. ساخت گراف دانش از مقالات
۲. استخراج مراجع و شناسایی روایی
۳. خوشهبندی موضوعی پوششی و سلسلهمراتبی
۴. شناسایی ترندهای تحقیقاتی
۵. کشف خودکار کلیدواژههای علمی فارسی و لاتین، استخراج معادلهای معنایی و شناسایی بخشهای کلیدی مقالات
برای برگزیدگان این چالش، بستهای از جوایز و حمایتها در نظر گرفته شده است که از جمله میتوان به ۶ میلیارد ریال جایزه نقدی، ۵ میلیارد ریال گِرنت استفاده از سرویسهای هوش مصنوعی، امکان استفاده از اعتبار پسادکتری به ارزش ۲۵۰۰ میلیون ریال و عقد قرارداد با SID برای محصولات منتخب اشاره کرد.
همچنین، حمایتهای پژوهشی ویژهای برای رسالههای دکتری تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال و پایاننامههای کارشناسی ارشد تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، تیمهای منتخب از امکان استقرار در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی برخوردار خواهند شد.
از دیگر مزایای ویژه این رقابت میتوان به کسری خدمت سربازی برای مشمولان وظیفه، حمایت از صاحبان ایدههای نوآورانه و امکان کارآموزی و استخدام در شرکت اهورا اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی sid.ir/۳۶۷۸ مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۶۸۳۳۳ تماس بگیرند.