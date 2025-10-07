ثبت‌نام در این رویداد که با هدف ارتقای تعامل علمی، نمایش توانمندی‌های پژوهشی و ارزیابی ایده‌های نوآورانه در تقاطع علم و فناوری برگزار می‌شود تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد.

این رقابت علمی شامل پنج محور اصلی است:

۱. ساخت گراف دانش از مقالات

۲. استخراج مراجع و شناسایی روایی

۳. خوشه‌بندی موضوعی پوششی و سلسله‌مراتبی

۴. شناسایی ترندهای تحقیقاتی

۵. کشف خودکار کلیدواژه‌های علمی فارسی و لاتین، استخراج معادل‌های معنایی و شناسایی بخش‌های کلیدی مقالات

برای برگزیدگان این چالش، بسته‌ای از جوایز و حمایت‌ها در نظر گرفته شده است که از جمله می‌توان به ۶ میلیارد ریال جایزه نقدی، ۵ میلیارد ریال گِرنت استفاده از سرویس‌های هوش مصنوعی، امکان استفاده از اعتبار پسادکتری به ارزش ۲۵۰۰ میلیون ریال و عقد قرارداد با SID برای محصولات منتخب اشاره کرد.

همچنین، حمایت‌های پژوهشی ویژه‌ای برای رساله‌های دکتری تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، تیم‌های منتخب از امکان استقرار در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برخوردار خواهند شد.

از دیگر مزایای ویژه این رقابت می‌توان به کسری خدمت سربازی برای مشمولان وظیفه، حمایت از صاحبان ایده‌های نوآورانه و امکان کارآموزی و استخدام در شرکت اهورا اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی sid.ir/۳۶۷۸ مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۶۸۳۳۳ تماس بگیرند.