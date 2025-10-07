رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:
پرورش نخبگان باید در تراز انقلاب اسلامی باشد
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پرورش نخبگان را در تراز انقلاب اسلامی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، در دیدار با حضرت آیتالله سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه(س) بر لزوم پرورش استعدادها در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.
یاوری با اشاره به رسالت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: این سازمان در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار دانشآموز، معادل دو درصد از جامعه دانشآموزی کشور، را تحت پوشش دارد. از میان آنان، ۷۸ درصد دارندگان رتبههای تکرقمی کنکور، بیش از ۸۰ درصد مدالآوران المپیادهای جهانی و نزدیک به ۷۰ درصد پذیرفتهشدگان رشتههای برتر دانشگاهی هستند.
وی این ظرفیت را همزمان یک فرصت و یک مسئولیت بزرگ دانست و افزود: فرصت، به دلیل امکان پرورش این نسل طی شش سال آموزش هدفمند بر اساس مدل تربیتی شایستگیمحور و تزریق روحیه خدمت به نظام و تمدن اسلامی است. تهدید نیز زمانی است که نتوانیم حس تعلق و مسئولیت را در آنان تقویت کنیم، زیرا در این صورت این استعدادها ممکن است به ابزاری در دست بیگانگان تبدیل شوند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، ایجاد پیوند عاطفی و معنوی دانشآموزان با نهادهای مقدس و مراجع عظام تقلید را یک راهبرد کلیدی دانست و تأکید کرد: این پیوند، کلید افزایش حس مسئولیتپذیری و ماندگاری این سرمایههای ارزشمند در کشور است.