کشف ۱۷۰ هزار قرص مخدر از یک باند خانوادگی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در عملیات شب گذشته ماموران مبارزه با مواد مخدر پایتخت، یک باند خانوادگی تولید و توزیع قرص‌های مخدر متلاشی و از مخفیگاه آنان بیش از ۱۷۰هزار قرص مخدر و ۹ لیتر شربت تریاک کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حسین باباپور» در تشریح جزئیات این خبر  گفت: با کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در محله شمشیری پایتخت در خصوص تهیه و توزیع داروی غیرمجاز فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پایگاه نهم این پلیس قرار گرفت. 

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان که در سه آدرس جداگانه در محله شمشیری بود شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی در یک عملیات هماهنگ پدرخانواده به همراه ۲ پسرش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۷۰ هزار انواع قرص مخدر و ۹ لیتر شربت تریاک کشف و متهمان نیز پس از دستگیری تحویل مراجع قضائی شدند. 

سرهنگ باباپور در ادامه تصریح کرد: متادون از جمله داروهای کنترل و درمان اعتیاد است که زیر نظر پزشک و کلینیک‌های ترک اعتیاد و مراکز بازپروری معتادین متجاهر از آن استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات مصرف همین دارو هم به نوعی حکم ماده مخدر را پیدا کرده و مصرف خودسرانه و بی‌رویه آن موجب اعتیاد در فرد مصرف کننده می‌شود و عوارض قرص متادون در صورت مصرف زیاد همانند دیگر مواد مخدر سنتی آشکار می‌شود. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی و توزیع و تولید موادمخدر و داروهای اعتیادآور بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

