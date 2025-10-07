به گزارش ایلنا، ناصر امانی در سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامگذاری ۱۴ مهرماه به عنوان روز تهران، اظهار کرد: این نامگذاری یک کار تشریفاتی و فانتزی نبود بلکه یک ضرورت بود تا به مردم بگوییم که تهران بار ایران را به دوش بکشد.

وی افزود: تهرانی که قرار بود پایتخت ایران باشد و دولت‌ها آن را اداره کنند، به مرور زمان به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها، دو لایه؛ ابرشهری با بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت و لایه امتداد از دماوند تا قزوین با ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جا داده است.

امانی با بیان اینکه روزانه هزینه سنگینی بر مردم و مدیریت شهری تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: بعد از سه دهه موضوع انتقال پایتخت از سوی بالاترین مقام کشور به طور مرتب تکرار می‌شود و چالش‌های مختلفی در آن وجود دارد. نامگذاری یک روز به نام تهران برای ایجاد حساسیت برای تصمیم سازان این شهر است که به جای پاک کردن صورت مسئله به حل مسئله فکر کنند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از محله دولت آباد جنوبی، یادآور شد: بعد از دو سال مسائل ناحیه سه منطقه ۱۹ هنوز حل نشده که خارج از توان منطقه است و باید وزارت خانه‌ها وارد عمل شوند. بر اساس دستور مقام قضایی و شهردار منطقه جمع آوری آب‌های سطحی از میدان باران تا میدان شقایق با هزینه شهرداری صورت گرفته و فاضلاب از درب منازل مردم دور شده اما در خیابان فاطمه زهرا (س) برای تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب باید عملیات عمرانی صورت بگیرد که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ضمن تشکر از شهرداری برای هزینه کرد در حوزه فاضلاب، درخواست داریم که این ۱۰۰ میلیارد تومان را هم تأمین کند؛ در این صورت در طول سه ماه مشکل فاضلاب این منطقه برطرف می‌شود و اقدامی بی‌نظیر در مدیریت شهری دوره ششم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: کوره‌های آجرپزی موجود در منطقه رها شده و قرار بود استعلام از وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد تا این طرح که در شورای عالی تصویب شده، ابلاغ شود. در صورت ابلاغ اراضی این محدوده تعیین تکلیف خواهد شد و مانع اصلی ساخت و ساز در این منطقه برطرف می‌شود.

امانی با بیان اینکه اقدامی برای ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی انجام نشده و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که بودجه ندارد، گفت: یک مجموعه خیریه اعلام کرده که اگر زمین تحویل داده شود بیمارستان ساخته می‌شود. اگر وزارت بهداشت مجوز دهد، این بیمارستان ساخته خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران هم تأکید کرد: همه شهرهای کشور دارای حریم هستند اما پایتخت جمهوری اسلامی به لطف استاندار، اندک حریمی هم که داشت، ندارد. با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی صورت مسئله پاک شد و این همه بی‌لطفی و کار بی‌منطق کردن، شرم‌آور است؛ آن هم در دورانی که دم از کار کارشناسی و علمی می‌زنیم. کدام کارشناس چنین افتضاحی را رقم می‌زند؟

مهدی چمران افزود: کلکچال را هم به مازندران بدهید و ما را راحت کنید. حریم را از تهران می‌گیرند و به زمین خوارانی می‌دهند که بلافاصله کارخانه و خانه می‌سازند و می‌گوییم آب نداریم که به آن‌ها بدهیم. استانداری مگر کار اداری برای این موضوع دارد؟

به گزارش شهر، وی ادامه داد: شهری که شورای شهر و شهردار دارد، کنار می‌گذاریم و دکانی در استانداری باز می‌کنیم که حریم را مدیریت کند. یک دلال و واسطه هم این میان اضافه می‌شود. ما در این مورد بحث مفصلی خواهیم کرد. به سادگی اجازه نمی‌دهیم تهران را مثل گوشت قربانی تکه تکه کنند. ما ساکت نمی‌نشینیم.

