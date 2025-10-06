وزیر آموزش و پرورش:
دوران متوسطه، حساسترین فرصت برای رشد علمی و شخصیتی دانشآموزان است
وزیر آموزش و پرورش در دیدار با معلمان و دانشآموزان مدرسه یاران امام ناحیه ۳ کرمانشاه، اظهار کرد: سه سال تحصیل در دوره اول متوسطه یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین دورههای زندگی دانشآموزان است و مسیر شغلی، تحصیلی و شخصیتی آنان در این دوران شکل میگیرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با حضور در مراسم اقامه نماز جماعت مدرسهیاران امام ناحیه ۳ کرمانشاه، به اهمیت دوره اول متوسطه و نقش آن در رشد فکری، جسمی و شخصیتی دانشآموزان پرداخت.
وی با اشاره به حساسیت این دوره، گفت: دانشآموزان در این سه سال باید مراقب افکار انحرافی، هیجانات و مسائل مختلف پیرامون خود باشند و مسیر صحیح تحصیل، تربیت و اخلاق را دنبال کنند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر شناسایی استعدادهای دانشآموزان در این دوره و برنامهریزی برای پرورش آنها تأکید کرد.
وی افزود: مهارتهای اجتماعی، نقشپذیری، مسئولیتپذیری و ایثارگری از جمله مهارتهایی است که دانشآموزان باید در فضای مدرسه و جامعه کسب کنند.
به گفته کاظمی؛ دانشآموزان نباید نسبت به مسائل جهانی و بینالمللی غافل باشند و باید به سهم خود در جامعه و کشور نقش ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت معنویت در موفقیت فردی و اجتماعی، اظهار کرد: ارتباط با خدا از طریق قرآن و نماز، کمک به دیگران و انفاق، از راههای میانبر موفقیت در زندگی هستند و دانشآموزان باید در کنار تحصیل و رشد علمی، به این اصول پایبند باشند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه دانشآموزان دختر را به نمونه بودن در جامعه و تلاش برای تبدیل شدن به زنان مؤمن و مؤثر دعوت کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش پس از اقامه نماز جماعت، کلاس درس تربیت بدنی مدرسهیاران امام ناحیه ۳ کرمانشاه (طرح میدان همدلی) را افتتاح کرد.