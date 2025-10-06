خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مرحله دوم بازگشت اتباع غیرمجاز در اسلامشهر

آغاز مرحله دوم بازگشت اتباع غیرمجاز در اسلامشهر
کد خبر : 1696302
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ضمن تاکید بر نقش ستاد خبری ۱۴۳۸ در آگاهی‌بخشی به شهروندان، از آغاز مرحله دوم بازگشت اتباع غیرمجاز در اسلامشهر خبرداد.

به گزارش ایلنا،  نشست هماهنگی مرحله دوم طرح بازگشت اتباع غیرمجاز به دستور استاندار تهران، به میزبانی نورالله طاهری فرماندار شهرستان اسلامشهر و با حضور وحید گلی‌کانی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، نمایندگان پلیس مهاجرت و گذرنامه غرب استان تهران و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه، وحید گلی‌کانی ضمن گرامیداشت هفته فراجا و تبریک به فرماندهان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی، به توجه و اهمیت استاندار تهران در موضوع ساماندهی و خروج اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با اجرای مرحله نخست طرح و فراهم شدن بسترهای زیرساختی، شاهد تأثیرات مثبت و ملموسی در کاهش سرانه‌های مصرفی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای امنیت در سطح شهرستان‌ها بوده‌ایم، این اقدامات زمینه را برای اجرای دقیق‌تر مرحله دوم طرح فراهم کرده است. 

گلی‌کانی با تأکید بر تعامل و هماهنگی بخشداران و دهیاران در مرحله دوم طرح، اظهار داشت: بخشداران می‌بایست با اتخاذ تمهیدات لازم و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران، نسبت به رصد و شناسایی اتباع غیرمجاز در لایه‌های پنهان جامعه اقدام کنند تا این فرآیند با دقت، سرعت و انسجام بیشتری پیش برود. 

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین بر استفاده هوشمند و دقیق از سامانه «سیام» برای پالایش مدارک اقامتی اتباع قبل از انتقال به اردوگاه‌ها تأکید کرد و گفت: این اقدام، روند شناسایی و ساماندهی را تسهیل و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد. 

وی با اشاره به نقش مهم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنترل و ساماندهی اشتغال اتباع افزود: در راستای افزایش کارآمدی طرح، گشت‌های مشترک با محوریت اداره کار و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌بایست گسترش یابد تا از اشتغال اتباع غیرمجاز جلوگیری و ساماندهی به‌صورت مؤثرتر انجام شود. 

گلی‌کانی افزود: با راه‌اندازی ستاد خبری ۱۴۳۸، موجی از گزارش‌ها وشکایات مردمی در خصوص اتباع غیرمجاز به جریان افتاده که این همکاری صمیمانه مردم، نقش بسزایی در تسریع روند شناسایی و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز خواهد داشت. 

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین از اطلاع‌رسانی به موقع، نصب پوسترهای ستاد خبری ۱۴۳۸ در سطح شهرستان و تلاش در آگاهی‌بخشی و تشویق شهروندان ایرانی به همکاری در شناسایی اتباع غیرمجاز، صمیمانه قدردانی کرد. 

به گزارش روابط‌عمومی استانداری تهران، لازم به ذکر است مسئولان حاضر از روند جمع‌آوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز در شهرستان اسلامشهر بازدید به‌عمل آوردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی