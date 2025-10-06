تصادف مرگبار خودرو حامل ۱۰ تبعه غیرمجاز/ ۳ تن کشته و ۷ نفر مصدوم شدند
رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: شب گذشته در مرز تایباد استان خراسان رضوی، یک دستگاه سمند حامل ۱۰ تبعه غیرمجاز با شرایط غیرایمن و عبور از مسیر فرعی با کامیون برخورد کرد که منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۷ نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمیاسد در تشریح این حادثه گفت: پلیس با تهدید حمل اتباع غیرمجاز مواجه هستیم که عمدتاً در استانهای مرزی رخ میدهد. شرایط خاص این مناطق و مستعد بودن آنها برای وقوع جرایم خونبار، موجب شده برخی حوادث ناگوار رقم بخورد. تعدادی از اتباع غیرمجاز با شیوهها و شگردهای مختلف، بیش از ظرفیت خودروهای سواری سوار میشوند و رانندگان این خودروها برای جلوگیری از قرار گرفتن در تور کنترل پلیس، از راههای فرعی و عمدتاً غیرایمن عبور میکنند.
وی ادامه داد: شب گذشته در استان خراسان رضوی، مرز تایباد، یک دستگاه سمند حامل ۱۰ تبعه غیرمجاز هنگام تردد با شرایط نامناسب، به دلیل عبور از مسیر غیرایمن و تلاش برای فرار از کنترل همکاران انتظامی، با یک دستگاه کامیون شاخ به شاخ شد. این حادثه منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۷ نفر دیگر شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: این یکی از تهدیداتی است که ما در استانهای مرزی و مناطقی که مستعد تردد اتباع غیرمجاز هستند به وفور مشاهده میکنیم. کنترل این نوع خودروها در حوزه پلیس راه به دلیل عبور از مسیرهای فرعی و حاشیهای بسیار دشوار است و موضوع باید توسط همکاران انتظامی به صورت جدی پیگیری شود.
سرهنگ کرمیاسد در پایان تأکید کرد: رانندگان این خودروها به دلیل تخلفات خود عمدتاً از مسیرهای غیرایمن عبور میکنند و وقوع چنین حوادثی اجتنابناپذیر است مگر آنکه اقدامات کنترلی و انتظامی تقویت شود.