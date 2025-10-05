ضربه قاطع تکاوران فراجا به مخلان امنیت اقتصادی کشور

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، با اعلام این خبر تصریح کرد: در 48ساعت گذشته، تکاوران شجاع این یگان موفق به کشف 37کیلوگرم انواع مواد مخدر، 44تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش 580میلیون تومان، 40هزار لیتر سوخت قاچاق و 10دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی 600میلیون تومان شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها همچنین 10دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف، و 100نفر از اتباع غیرمجاز به‌همراه 20 قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده یگان تکاوری ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خود، تأکید کرد: این نتایج حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است. نیروهایی که با ایمان، انضباط و روحیه‌ی جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

سرهنگ غلامی در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، خاطرنشان کرد: یگان تکاوری به‌عنوان بازوی توانمند فراجا، با عزمی راسخ در مسیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و قاچاق کالا و سوخت، همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.