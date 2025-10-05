ضربه قاطع تکاوران فراجا به مخلان امنیت اقتصادی کشور
فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه پاسداران فراجا، از اجرای سلسله عملیاتهای موفق در 48ساعت گذشته خبر داد که طی آن مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، سوخت، کالا و تجهیزات قاچاق کشف و دهها متهم و قاچاقچی دستگیر شدند.
فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه پاسداران فراجا، با اعلام این خبر تصریح کرد: در 48ساعت گذشته، تکاوران شجاع این یگان موفق به کشف 37کیلوگرم انواع مواد مخدر، 44تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش 580میلیون تومان، 40هزار لیتر سوخت قاچاق و 10دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی 600میلیون تومان شدند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها همچنین 10دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف، و 100نفر از اتباع غیرمجاز بههمراه 20 قاچاقچی حرفهای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده یگان تکاوری ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای خود، تأکید کرد: این نتایج حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است. نیروهایی که با ایمان، انضباط و روحیهی جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
سرهنگ غلامی در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، خاطرنشان کرد: یگان تکاوری بهعنوان بازوی توانمند فراجا، با عزمی راسخ در مسیر مبارزه با جرائم سازمانیافته و قاچاق کالا و سوخت، همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.