به روزرسانی دستورالعمل معاینات سلامت شغلی
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بهروزرسانی دستورالعمل معاینات سلامت شغلی را یکی از اقدامات در دست اجرا دانست که پس از تأیید نهایی، عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پانصد و نود و نهمین نشست گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی با محوریت «بررسی برنامههای بهداشت محیط کار و ایمنی مواد غذایی در سطح استانها»، برگزار شد.
در این نشست، محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گزارشی از وضعیت موجود، چالشها و برنامههای جاری در حوزه بهداشت محیط اماکن تهیه، توزیع و سرو مواد غذایی ارائه داد.
وی با اشاره به تغییر فرآیند بازرسیها و حضور فعال متخصصان، از برگزاری آزمون برای حدود سه هزار نفر خبر داد که هماکنون بهعنوان مشاور در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
فرهادی با تأکید بر ضرورت تجهیز کارشناسان به دستگاههای پرتابل ارزیابی، محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری در تأمین تجهیزات ارزیابی مواد افزودنی نظیر رنگ را از چالشهای اساسی برشمرد.
وی، خواستار حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز این حوزه شد.
به گفته فرهادی، کمبود امکانات بازرسی و پایین بودن حقوق بازرسان منجر به افت محسوس کیفیت نظارت شده است. همچنین در نبود دستگاههای تخصصی مانند کدورتسنج، بازرسان ناگزیر به استفاده از روشهای سنتی و چشمی هستند.
بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران، وی ادامه داد: برای ایمنی آب و فاضلاب که انتقال دهنده انواع ویروسها و همه گیریهایی مانند فلج اطفال و هپاتیت A است، جلسات پی در پی با وزارت نیرو داریم و موضوع در حال پیگیری است.
نبود کنترل مؤثر بر تبلیغات مواد غذایی در فضای مجازی، عدم پوشش بیمهای برای معاینات و درمانهای شغلی و سلب اختیارات قانونی از سازمان غذا و دارو در ثبت و نظارت بر انبارهای توزیع مواد غذایی و کنترل آن، از دیگر چالشهای مطرحشده در این جلسه بود.
همچنین به مجوزهای کولبری در حوزه مواد غذایی اشاره شد که بهدلیل نبود نظارت سازمان غذا و دارو در سطوح استانی، مسائل ایمنی و بهداشتی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
در ادامه، پیشنهاد شد دفاتر سلامت با پرداخت حقالزحمه خارج از وقت اداری، از ظرفیت کارشناسان برای اجرای بازرسیها بهرهمند شوند. همچنین اعلام شد آشپزخانههای صنعتی و کترینگهای بالای هزار نفر ملزم به دریافت مجوز فعالیت از سازمان غذا و دارو هستند. برای تولید ۳۰ نوع فرآورده در مشاغل خانگی نیز دستورالعمل مشخصی در سازمان غذا و دارو تدوین شده است.
دیدگاهها و پیشنهادات اعضای گروه
اعضای حاضر در جلسه ضمن بیان دیدگاهها و راهکارهای پیشنهادی، بر موارد زیر تأکید کردند.
لزوم افزایش سواد رسانهای و مطالبهگری عمومی از طریق آموزش و فرهنگسازی گسترده
نبود استانداردها و ضوابط مشخص در عرضه مواد غذایی
کمبود نیروهای تخصصی و فاصله زیاد بین بازرسیها
بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی از طریق صدور گواهینامههای آموزشی و مجوز فعالیت نظارتی
امکان پلمب واحدهای متخلف پس از بازرسی در سطح استانها
استفاده از رابطین سلامت در فرایند بازرسی
ضرورت اصلاح فوری قوانین جرائم بهداشتی و مطابقت آن با نوع تخلف
مصوبات مهم جلسه
تدوین سند حمایتطلبی با محوریت چالشهای موجود و راهبردهای عملی برای اصلاح وضعیت سلامت محیط کار و بهداشت مواد غذایی، با همکاری ذینفعان و دستگاههای مرتبط
تشکیل کارگروه تخصصی برای بهروزرسانی دستورالعملهای نظارتی و تنظیم مادهواحده قانونی بهمنظور بازنگری در قانون نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی، با تمرکز بر تناسب جرم و مجازات