رضا افلاطونی معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در این حکم با تأکید بر تجربیات و تعهد دکتر افلاطونی، از وی خواسته شده است تا با همکاری و تعامل گسترده با بخش‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های سازمانی، گام‌های مؤثری در زمینه‌های حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، توسعه طرح‌های جنگل‌کاری، پیگیری مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزداری، توسعه زراعت چوب و بیابان‌زدایی بردارد.