رضا افلاطونی معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شد
رضا افلاطونی با حکم غلامرضا نوری - وزیر جهاد کشاورزی - به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در این حکم با تأکید بر تجربیات و تعهد دکتر افلاطونی، از وی خواسته شده است تا با همکاری و تعامل گسترده با بخشهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان، تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای سازمانی، گامهای مؤثری در زمینههای حفاظت از جنگلها و مراتع، توسعه طرحهای جنگلکاری، پیگیری مدیریت جامع حوزههای آبخیزداری، توسعه زراعت چوب و بیابانزدایی بردارد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان این حکم، با آرزوی توفیق برای دکتر افلاطونی، از وی خواست تا با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق منویات انقلاب، منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و اهداف دولت در انجام مأموریتهای محوله موفق باشد.