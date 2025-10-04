فرماندار تهران:
انبوهسازان موظف به ساخت مدرسه در پروژههای شهری تهران هستند
فرماندار تهران تأکید کرد: انبوهسازان مکلفاند بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش، همزمان با ساخت و سازهای شهری نسبت به تأمین فضاهای آموزشی اقدام کنند و شهرداریها پیش از صدور مجوز پایان کار باید استعلام لازم را از آموزش و پرورش دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، نشست هفتگی نهضت مدرسهسازی شهر تهران روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، زارع مدیرکل نوسازی مدارس استان، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، مرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری نمایندگان آموزش و پرورش، دادستانی، شهرداری تهران، مجمع صنفی انبوهسازان و برخی دیگر از مسئولین در محل اداره کل نوسازی مدارس برگزار شد.
خوش اقبال در ابتدای جلسه بر لزوم همراهی شهرداری و دیگر نهادهای مسئول تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید در کنار نوسازی مدارس، برای عملیاتی شدن تعهدات و رفع موانع پروژههای مدرسه سازی تلاش کنند تا عدالت آموزشی برای همه دانشآموزان فراهم شود.
فرماندار تهران با قدردانی از تلاش تمامی دستگاههای مرتبط گفت: نهضت مدرسهسازی در تهران باید بهصورت مستمر رصد و پیگیری شود. تمامی اعضای کارگروه موظف هستند گزارشهای هفتگی اقدامات خود را به فرمانداری ارسال کنند تا فرآیند ساخت و تجهیز مدارس با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: هماهنگی میان شهرداری، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی در اجرای این ماده بسیار حیاتی است. یکی از مشکلات جدی در مناطق جنوبی و پرجمعیت تهران، ساختو سازهای انبوه بدون پیشبینی فضاهای آموزشی است. انبوهسازان موظفاند در چارچوب قانون نسبت به تأمین زمین و ساخت مدرسه اقدام کنند و شهرداریها نیز باید پیش از صدور مجوز پایان کار، استعلام لازم را از آموزش و پرورش دریافت کنند.
بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران نیز در این جلسه به تشکیل گروههای تخصصی در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بهمنظور هماهنگی و تسریع در اطلاعرسانی، گروههای مشترکی با حضور نمایندگان دستگاهها ایجاد شده تا مسائل مرتبط با پروژههای مدرسهسازی بهصورت روزانه مطرح و پیگیری شود.
بشیری تأکید کرد: تاخیر یا بیتوجهی به این تعهدات قانونی موجب تضییع حقوق دانشآموزان و افزایش مشکلات تراکم در مدارس خواهد شد. دادستانی تهران و اداره کل نوسازی موظف به پیگیری جدی تخلفات در این حوزه هستند.
وی همچنین از شهرداری تهران خواست نمایندهای تامالاختیار برای پیگیری امور مرتبط با نهضت مدرسهسازی معرفی کند، وی افزود: هماهنگی با معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در زمینه تسهیل صدور پروانههای ساختمانی و پیشبینی بسترهای قانونی برای تعهدات انبوهسازان، یکی از اولویتهای جدی کارگروه است.
در ادامه نشست، نمایندگان اداره کل نوسازی مدارس، شهرداری تهران و آموزش و پرورش گزارشی از آخرین وضعیت پروژهها ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، در سال جاری ساخت ۲۰۷ مدرسه جدید در سطح شهر تهران تعریف شده است که به گفته مسئولان، اقدامی بیسابقه در توسعه فضاهای آموزشی پایتخت محسوب میشود.
براساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، یکی از مهمترین محورهای بررسی مشکلات اجرایی ماده ۱۸ و ارائه راهکارهای عملیاتی برای الزام انبوهسازان به ساخت مدرسه در پروژههای بزرگ شهری بود. همچنین مقرر شد مصوبات جلسات گذشته توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی و گزارش اقدامات بهصورت مکتوب به فرمانداری ارسال شود.