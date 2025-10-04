خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضربه قاطع تکاوران فراجا به قاچاقچیان و مخلان امنیت اقتصادی کشور

ضربه قاطع تکاوران فراجا به قاچاقچیان و مخلان امنیت اقتصادی کشور
کد خبر : 1695617
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، از اجرای سلسله عملیات‌های موفق در ۴۸ساعت گذشته خبر داد که طی آن مقادیر قابل‌ توجهی مواد مخدر، سوخت، کالا و تجهیزات قاچاق کشف و ده‌ها متهم و قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عزت‌الله غلامی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در ادامه‌ مأموریت‌های قاطع و هوشمندانه‌ یگان‌های ویژه پاسداران فراجا برای صیانت از امنیت و ثبات کشور، یگان تکاوری با انجام چندین عملیات هدفمند در نقاط مختلف، دستاوردهای مهمی را رقم زد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، با اعلام این خبر تصریح کرد: در ۴۸ساعت گذشته، تکاوران شجاع این یگان موفق به کشف ۳۷کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۴۴تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها همچنین ۱۰دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز به‌ همراه ۲۰ قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده یگان تکاوری ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خود، تأکید کرد: این نتایج حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است. نیروهایی که با ایمان، انضباط و روحیه‌ جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ غلامی در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، خاطرنشان کرد: یگان تکاوری به‌ عنوان بازوی توانمند فراجا، با عزمی راسخ در مسیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و قاچاق کالا و سوخت، همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی