وحدت؛ رمز پیروزی در مقاطع حساس تاریخ

سردار رادان با تاکید بر این که قدرت واقعی تنها با ابزارهای نظامی به دست نمی‌آید، گفت: اگر بین قوای مسلح و مردم فاصله باشد، این قوای مسلح حتی اگر به پیشرفته‌ترین سلاح‌های دنیا هم مجهز باشند، محکوم به شکست هستند.

وی با برشمردن مقاطع حساسی مانند پیروزی انقلاب اسلامی، خنثی‌سازی فتنه‌های مختلف در کردستان، خوزستان، آمل، گنبد و سیستان و بلوچستان و همچنین فتنه سال ۸۸ تصریح کرد: در همه این موارد، این همبستگی مردم با نیروهای مسلح بود که توانست فتنه را خاموش کند. آفرینش ۹ دی، خط بطلانی بر فتنه ۸۸ کشید که حاصل درایت رهبری و مردم حول محور رهبری بود.

درس‌گیری دشمن از جنگ ۱۲ روزه

فرمانده کل انتظامی با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» اخیر، به تصور اشتباه دشمن برای تغییر نظام از طریق جنگ اشاره کرد و گفت: دشمن تصور می‌کرد با شروع جنگ، مردم به خیابان می‌آیند و به آنان می‌پیوندند. مردم آمدند، اما برای این که به دشمن بگویند "اگر چشم طمع به خاک ما داشته باشید، خاکریزهای دفاعی‌مان را از خون شما آغشته می‌کنیم".

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت رهبری، حمایت مردمی و عزت قوای مسلح، سقوط ناپذیر است.

مرزنشینان، سنگر اول اقتدار ملی

سردار رادان در بخش کلیدی سخنان خود، نقش مرزنشینان و مرزبانان را این گونه تبیین کرد: سنگر اول اقتدار ملی، متوجه مرزنشینان است، نه مرزبانان. مرزبانان در حقیقت می‌شود گفت سنگر دوم اقتدار ملی در مرز هستند. اولش مردم در سراسر کشور و همه مرزها هستند.

وی با استناد به تاریخ و به ویژه دفاع مقدس هشت ساله خاطرنشان کرد: هرگاه دشمن چشم طمع به خاک ما دوخته، این مرزنشینان بودند که به دشمن درس عبرت دادند. آغازین‌های مقاومت در جنگ، توسط مردم انجام شد؛ سوسنگرد، آبادان و خرمشهر را چه کسانی دفاع کردند؟ آیا همین این مردم نبودند؟»

سردار رادان گفت: اقتدار در مرز، با برجک و سنگر و سیم خاردار فقط به وجود نمی‌آید. در مقام اول، با همبستگی با مردم به وجود می‌آید.

حرف توأم با عمل، شعاریت را به شعور تبدیل می‌کند

سردار "احمدرضا رادان" در بخش دیگری از سخنانش در «یازدهمین مراسم تجلیل از مرزنشینان»، بر عملگرایی و دوری از شعار زدگی تأکید کرد.

عملگرایی؛ شرط تبدیل شعار به شعور

وی با بیان این که حرفی که برای گفتن باشد و توأم با عمل نباشد، شعاری بیش نیست، اظهار داشت: با عمل شعار توأم با شعور می‌شود و این می‌تواند خودش را بروز و ظهور دهد. من به عنوان فرمانده کل انتظامی کشور به همراه همه همکارانم در مرزبانی، افتخار این را داریم که مردم را در کنار خودمان و خودمان را در کنار مردم بدانیم.

ضرورت شناسایی و حل مسائل هر مرز به صورت خاص

سردار رادان با اشاره به حضور گسترده ریش‌سفیدان و شخصیت‌های تأثیرگذار مرزی در کنار مرزبانان، خطاب به حاضران گفت: من و شما، ما و شما بایستی مسائل را یکی یکی معین کنیم و نسخه شفابخش برایش بپیچیم؛ نه نسخه‌ای که حس می‌کنیم آن نسخه درست است.

وی تأکید کرد: باید برای مرزنشین و مردم کاری انجام دهیم که در طول زمان سودآور باشد، نه در یک مقطع.

مسئله "کوله‌بَری" و لزوم ساماندهی آن

وی با اشاره به موضوع «کوله‌بَری» در مناطق مرزی، به تجربه شخصی خود در کردستان اشاره کرد و گفت: «من ۱۹ سال از عمرم را در کردستان گذراندم. تمام مرزهای مریوان، سقز، سردشت و پیرانشهر را درنوردیدم. شاید کسی مثل من به این پیچ و خم مرز آشنایی نداشته باشد. کوله‌بَری یک حقیقت است هست. ما هم بایستی برویم پیگیری کنیم و به آنها سروسامان دهیم.

سوخت؛ ثروت ملی در معرض تاراج

سردار رادان با اشاره جدی به قاچاق سوخت به عنوان یک تهدید ملی، هشدار داد: سوخت، ثروت ملی ماست که دارد به تاراج می‌رود. دشمن قرار دارد که این ثروت ملی را به تاراج ببرد.

وی تأکید کرد: دشمن به دنبال این است که از مسیر سوخت، مشکل ما را دوچندان کند. ما باید برایش فکری بکنیم.

وعده همکاری و پیگیری با مردم

فرمانده کل انتظامی قول مساعد داد: بایستی با روش درست، اگر قرار است مصوبه‌ای از دولت گرفته شود پیگیری کنیم که کار مردم راه افتد.

سردار رادان در پایان با ابراز افتخار برای خدمت به مرزنشینان، گفت: افتخار می‌کنم که جوانان مرزنشین ما، دستشان به سوی بیگانه نباشد و همچنان دستشان برای زدن بر سینه دشمن بلند باشد.