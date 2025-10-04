وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بی‌ادعای میدان امنیت، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاش‌های خود می‌دانند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیه‌ای ارزشمند برای مردم به ویژه مال‌باختگان است و آنان می‌توانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده اما این روند باید با هدف‌گذاری دقیق‌تر ادامه یابد.

وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیس‌های تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگان‌ها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.

در این مراسم از خانواده‌های شهیدان علیرضا لطفی و فرهاد حدادیان‌پور و همچنین جمعی از کارآگاهان برتر کشور با اهدای لوح قدردانی و تجلیل شد.

هفته فراجا ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.