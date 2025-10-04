راهاندازی سامانه «بتا» برای استرداد اموال مسروقه
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به دغدغه همیشگی کارآگاهان پلیس در تأمین امنیت و آرامش مردم گفت: سامانه «بتا» به عنوان بانک تصویری استرداد اموال مسروقه امروز شنبه همزمان با دومین روز از هفته فراجا، راهاندازی شد تا مالباختگان بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردار قاسم رضایی در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه افزود: کارآگاهان پلیس همواره با کمتوقعی در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور دارند و تلاش آنان سرمایهای برای امنیت و آرامش جامعه است.
وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بیادعای میدان امنیت، جایگاه ویژهای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاشهای خود میدانند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راهاندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیهای ارزشمند برای مردم به ویژه مالباختگان است و آنان میتوانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان میدهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده اما این روند باید با هدفگذاری دقیقتر ادامه یابد.
وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیسهای تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگانها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.
در این مراسم از خانوادههای شهیدان علیرضا لطفی و فرهاد حدادیانپور و همچنین جمعی از کارآگاهان برتر کشور با اهدای لوح قدردانی و تجلیل شد.
هفته فراجا ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.