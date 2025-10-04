خبرگزاری کار ایران
کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران تشکیل شد

کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران تشکیل شد
کد خبر : 1695464
با دستور رئیس دانشگاه تهران، کمیته‌ای برای بررسی و علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، محمد حسین امید، امروز شنبه ۱۲ مهر ماه دستور تشکیل این کمیته را صادر نمود و این کمیته به سرپرستی دکتر منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهشی دانشگاه، موظف شده است با استفاده از متخصصان رشته‌های مرتبط و کارشناسان فنی دانشگاه و خارج از دانشگاه، دلایل و ابعاد حادث رخ‌داده را بررسی و نتیجه آن را اعلام نمایند.

دکتر امید تاکید کرده است علاوه بر نهادهای مختلف بیرون دانشگاه مانند آتش‌نشانی و نهادهای انتظامی و قضائی که موضوع را در دست بررسی فنی دارند، دانشگاه نیز با محوریت این کمیته که جمعی از بهترین و برجسته‌ترین متخصصان دانشگاهی کشور در حوزه‌های مختلف هستند، دلایل و ابعاد حادثه را بررسی و پس از حصول نتیجه، علل رخ دادن این حادثه تلخ را به دانشجویان، استادان و جامعه دانشگاهی  اعلام خواهند نمود.

گفتنی است در حادثه انفجار سیلندر گاز هیدروژن که حوالی ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی رخ داد، متأسفانه یکی از دانشجویان این آزمایشگاه درگذشت و دو نفر نیز مصدوم شدند. در این حادثه، بخش‌هایی از ساختمان آزمایشگاه نیز دچار تخریب شده و به دستگاه‌ها و تأسیسات آن آسیب جدی وارد شد.

