رئیس سازمان ثبت احوال:
دریافت کپی مدارک در دستگاههای اجرایی غیرقانونی است
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاههای اجرایی غیرقانونی است، گفت: به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانههای احراز هویت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند.
به گزارش ایلنا از سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر اظهار کرد: سازمان ثبت احوال کشور با فراهم سازی زیرساخت های احراز هویت الکترونیک و ایجاد سامانههای استعلام، اکنون اطلاعات هویتی شهروندان را به صورت مستقیم و برخط از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میدهد و این اقدام علاوه بر حفاظت و حراست از اطلاعات هویتی باعث کاهش هزینههای مردم، شفافیت و سلامت اداری می شود.
کارگر با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانههای الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند، افزود: در راستای سیاستهای دولت الکترونیک این سازمان به سرعت در حال گسترش زیرساختهای لازم در خصوص احراز هویت الکترونیک است، که در این راستا علاوه بر سامانههای استعلام، سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) را با هدف احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی کرد تا بتواند مسیری امن و مطمئن برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم کند.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاههای اجرایی غیرقانونی است و میتوانند مراتب را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.