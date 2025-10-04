ثبت طرحهای پژوهشی سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی در سامانه سمات
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سماتملی)، آماده ثبت طرحهای پژوهشی سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی مشمول تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ است.
به گزارش ایلنا از وزارت علوم، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سماتملی) از روز سهشنبه یازدهم شهریور ماه امسال بهمنظور ثبت طرحهای پژوهشی سال ۱۴۰۴ دارای هزینهکرد از محل اعتبارات هزینهای ماده ۵۶ «قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (۲)» و یا سایر اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی مشمول بازگشایی شده است.
بر اساس این گزارش، آن دسته از دستگاههایی که نام کاربری آنان غیر فعال شده است یا برای اولین بار اقدام به ثبت طرح میکنند؛ میبایست با معرفی نماینده خود به دبیرخانه شورا، نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. دستگاههای اجرایی از طریق فایل ضمیمه خبر فرم مخصوص معرفی نماینده را دریافت و پس از تکمیل از طریق راههای ارتباطی زیر به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کنند:
نمابر (فاکس): ۸۸۰۶۹۷۶۰-۰۲۱
سامانه پیام دولت: sh-tahghigh@tehran.gov.ir
سامانه دانشگاهی (ERP): دبیرخانه شورای عالی عتف
همچنین ثبت طرحهای پژوهشی به منظور دریافت شناسهرهگیری تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین امکان ثبت گزارش پیشرفت و هزینه کرد، اعلام خاتمه طرح و یا درخواست مجوز سال آتی طرحها تا پایان فروردین سال ۱۴۰۵ در سامانه مذکور امکانپذیر است.
از سوی نمایندگان دستگاههای اجرایی قبل از ثبت طرح جدید درخصوص پیگیری و تعیین تکلیف طرحهای ثبت شده دارای شناسهرهگیری دستگاه مربوط در سماتملی (تعهدات قبلی دستگاه اجرایی) تا پایان سال ۱۴۰۳، اقدام لازم صورت گیرد. لذا طرحهای که به هر دلیل از سوی نمایندگان سازمان مربوط آنان تعیین تکلیف نشود به حالت راکد در خواهد آمد.
ستاد پاسخگویی سامانه سماتملی شورای عالی عتف به شمارههای ۸۶۰۸۵۰۸۳-۰۲۱ و ۸۶۰۸۵۵۰۶-۰۲۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ داخلی ۱۲۴ و از ساعت ۱۲ تا ۱۵ داخلی ۱۲۳ و رایانامه زیر آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات هستند. علاقهمندان همچنین میتوانند سوالات و مشکلات خود را از طریق پیامرسان بله به شماره همراه ذکر شده، ارسال و پاسخ خود را دریافت کنند.