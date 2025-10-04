خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت طرح‌های پژوهشی سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی در سامانه سمات

ثبت طرح‌های پژوهشی سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی در سامانه سمات
کد خبر : 1695429
لینک کوتاه کپی شد.

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات‌ملی)، آماده ثبت طرح‌های پژوهشی سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی مشمول تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ است.

به گزارش  ایلنا از وزارت علوم، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات‌ملی) از روز سه‌شنبه یازدهم شهریور ماه امسال به‌منظور ثبت طرح‌های پژوهشی سال ۱۴۰۴ دارای هزینه‌کرد از محل اعتبارات هزینه‌ای ماده ۵۶ «قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (۲)» و یا سایر اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مشمول بازگشایی شده است.

بر اساس این گزارش، آن دسته از دستگاه‎‌هایی که نام کاربری آنان غیر فعال شده است یا برای اولین بار اقدام به ثبت طرح می‌کنند؛ می‌بایست با معرفی نماینده خود به دبیرخانه شورا، نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. دستگاه‌های اجرایی از طریق فایل ضمیمه خبر فرم مخصوص معرفی نماینده را دریافت و پس از تکمیل از طریق راه‌های ارتباطی زیر به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کنند:

نمابر (فاکس): ۸۸۰۶۹۷۶۰-۰۲۱

سامانه پیام دولت: sh-tahghigh@tehran.gov.ir

سامانه دانشگاهی (ERP): دبیرخانه شورای عالی عتف

همچنین ثبت طرح‌های پژوهشی به منظور دریافت شناسه‌رهگیری تا پایان سال‌ ۱۴۰۴ و همچنین امکان ثبت گزارش پیشرفت و هزینه کرد، اعلام خاتمه طرح و یا درخواست مجوز سال آتی طرح‌ها تا پایان فروردین سال ۱۴۰۵ در سامانه مذکور امکان‌پذیر است.

از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قبل از ثبت طرح جدید درخصوص پیگیری و تعیین تکلیف طرح‌های ثبت شده دارای شناسه‌رهگیری دستگاه مربوط در سمات‌ملی (تعهدات قبلی دستگاه اجرایی) تا پایان سال ۱۴۰۳، اقدام لازم صورت گیرد. لذا طرح‌های که به هر دلیل از سوی نمایندگان سازمان مربوط آنان تعیین تکلیف نشود به حالت راکد در خواهد آمد.

ستاد پاسخگویی سامانه سمات‌ملی شورای عالی عتف به شماره‌های ۸۶۰۸۵۰۸۳-۰۲۱ و ۸۶۰۸۵۵۰۶-۰۲۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ داخلی ۱۲۴ و از ساعت ۱۲ تا ۱۵ داخلی ۱۲۳ و رایانامه زیر آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات هستند. علاقه‌مندان همچنین می‌توانند سوالات و مشکلات خود را از طریق پیام‌رسان بله به شماره همراه ذکر شده، ارسال و پاسخ خود را دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی