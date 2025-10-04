ارائه خدمات ویژه با ویلچر به زائران در گلزار شهدای بهشت زهرا
در راستای تسهیل زیارت گلزار مطهر شهدا، خادمین این مکان مقدس با استقرار ویلچر در نقاط مختلف گلزار به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان گرانقدر، زائران سالمند و دیگر افراد دارای ناتوانی جسمی ارائه خدمات میدهند.
با توجه به محدودیت ورود خودروهای شخصی به محوطه گلزار شهدا در روزهای تعطیل، ارائه خدمات با ویلچر توسط خادمان شهدا و حمل و نقل با خودروهای برقی با هدف حفظ آرامش، نظم محیط و جابجایی آسان و ایمن زائران انجام میشود.