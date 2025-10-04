خبرگزاری کار ایران
جزئیات برنامه‌های هفته فراجا اعلام شد
دبیر ستاد برگزاری هفته انتظامی گفت: پلیس همواره در متن زندگی مردم حضور دارد و ثبت بیش از ۳۲ میلیون تماس مردمی با سامانه ۱۱۰، از ابتدای امسال، نشان‌دهنده اعتماد عمومی و جایگاه رفیع پلیس در میان مردم است.

به گزارش ایلنا از فراجا، سردار محمد شرفی با تبریک هفته فراجا به کارکنان خدوم انتظامی کشور در تشریح برنامه هفته انتظامی اظهار کرد: هفته گرامیداشت انتظامی فرصتی برای قدردانی از تلاش کارکنان، تجلیل از شهدای والامقام و تبیین خدمات گسترده پلیس در تأمین امنیت و آرامش مردم است. یاد و خاطره ۱۳ هزار شهید مدافع امنیت را گرامی می‌داریم که جان خود را در مسیر ارتقای آرامش روانی جامعه فدا کردند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» گفت: این هفته از روز گذشته با حضور کارکنان انتظامی در نمازهای جمعه سراسر کشور آغاز شده و امروز دومین روز آن با عنوان «پلیس و ولایت‌مداری؛ جامعه امن» ادامه دارد. برنامه‌های هفته انتظامی تا هفدهم مهرماه با محوریت «پلیس مقتدر، سرباز فداکار و ایثارگر» تداوم خواهد یافت.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا افزود: هدف اصلی این هفته، ارائه عملکرد پلیس به مردم و ایجاد امید، همبستگی و احساس تعلق در جامعه است. نخستین انتظار مردم از پلیس، تأمین امنیت و سپس ارائه خدمات انتظامی در حوزه‌های مختلف است تا آرامش و امنیت در جامعه برقرار باشد.

وی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با پلیس، اضافه کرد: تنها در هفت‌ماهه اخیر بیش از ۳۲ میلیون تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است که از این میان، ۱۷ میلیون تماس منجر به عملیات پلیسی و ۱۳ میلیون مورد به ارائه راهنمایی و اطلاعات ختم شده است. در هر دقیقه حدود ۱۲۰ تماس با این سامانه ثبت می‌شود که نشان‌دهنده اولویت امنیت نزد مردم و اعتماد عمومی به پلیس است.

سردار شرفی از برگزاری نشست‌های تعاملی گسترده در طول هفته فراجا خبر داد و گفت: نشست‌های متعددی برای ارتباط با نخبگان، سازمان‌های دانش‌بنیان، فرهنگ‌سازان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اصناف پیش‌بینی شده است همچنین نشست‌های ویژه‌ای با مرزنشینان کشور که نگهبانان اصلی مرزها هستند، برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه‌ها، دریافت نظرات مردم، بهبود عملکرد و ارتقای امنیت پایدار در جامعه است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در هفت ماه گذشته افزود: ۲۸۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده و ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است همچنین در حوزه فرآورده‌های نفتی، ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا کاهش ۴۲ درصدی آمار سرقت در کشور را نتیجه تشکیل «قرارگاه مقابله با سرقت» دانست و گفت: این قرارگاه به دستور فرمانده کل انتظامی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی شکل گرفت و موجب کاهش محسوس وقوع سرقت در کشور شد.

سردار شرفی با اشاره به فعالیت‌های پلیس فتا خاطرنشان کرد: همکاران ما در فضای مجازی با تسلط و آمادگی کامل، امنیت کاربران را تضمین کرده و هرگونه تخلف یا کلاهبرداری را به سرعت پیگیری می‌کنند.

دبیر ستاد برگزاری هفته فراجا، آموزش‌های عمومی را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست و افزود: یکی از اهداف مهم ارتقای آگاهی عمومی مردم است، چراکه بسیاری از مشکلات ناشی از ناآگاهی است و پلیس با آموزش‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها ایفا کند.

وی بهبود وضعیت معیشتی کارکنان انتظامی را از دیگر اولویت‌ها معرفی کرد و گفت: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان، تأمین منازل ملکی برای خانواده‌های شهدا و کارکنان متوفی و حمایت از خانواده سربازان متأهل در دستور کار قرار دارد تا دغدغه‌های این خانواده‌ها کاهش یابد.

سردار شرفی با اشاره به برنامه‌های مردمی هفته فراجا گفت: ارتباط مستقیم مردم با پلیس در این هفته تسهیل شده است. روزی ویژه به سامانه ۱۹۷ اختصاص یافته تا شهروندان بتوانند دیدار و گفت‌وگو با مسئولان انتظامی داشته باشند. همچنین روز سه‌شنبه ملاقات عمومی مردم با مسئولان انتظامی در سراسر کشور برگزار می‌شود. این دیدارها محدود به هفته انتظامی نبوده و به‌طور مستمر در استان‌ها ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پلیس تنها سازمانی است که در سراسر کشور و در برابر دیدگان مردم حضور دارد و ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و برای ارتقای امنیت و آرامش جامعه شبانه‌روز تلاش می‌کنیم.

