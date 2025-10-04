وی با اشاره به شعار امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» گفت: این هفته از روز گذشته با حضور کارکنان انتظامی در نمازهای جمعه سراسر کشور آغاز شده و امروز دومین روز آن با عنوان «پلیس و ولایت‌مداری؛ جامعه امن» ادامه دارد. برنامه‌های هفته انتظامی تا هفدهم مهرماه با محوریت «پلیس مقتدر، سرباز فداکار و ایثارگر» تداوم خواهد یافت.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا افزود: هدف اصلی این هفته، ارائه عملکرد پلیس به مردم و ایجاد امید، همبستگی و احساس تعلق در جامعه است. نخستین انتظار مردم از پلیس، تأمین امنیت و سپس ارائه خدمات انتظامی در حوزه‌های مختلف است تا آرامش و امنیت در جامعه برقرار باشد.

وی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با پلیس، اضافه کرد: تنها در هفت‌ماهه اخیر بیش از ۳۲ میلیون تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است که از این میان، ۱۷ میلیون تماس منجر به عملیات پلیسی و ۱۳ میلیون مورد به ارائه راهنمایی و اطلاعات ختم شده است. در هر دقیقه حدود ۱۲۰ تماس با این سامانه ثبت می‌شود که نشان‌دهنده اولویت امنیت نزد مردم و اعتماد عمومی به پلیس است.

سردار شرفی از برگزاری نشست‌های تعاملی گسترده در طول هفته فراجا خبر داد و گفت: نشست‌های متعددی برای ارتباط با نخبگان، سازمان‌های دانش‌بنیان، فرهنگ‌سازان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اصناف پیش‌بینی شده است همچنین نشست‌های ویژه‌ای با مرزنشینان کشور که نگهبانان اصلی مرزها هستند، برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه‌ها، دریافت نظرات مردم، بهبود عملکرد و ارتقای امنیت پایدار در جامعه است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در هفت ماه گذشته افزود: ۲۸۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده و ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است همچنین در حوزه فرآورده‌های نفتی، ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا کاهش ۴۲ درصدی آمار سرقت در کشور را نتیجه تشکیل «قرارگاه مقابله با سرقت» دانست و گفت: این قرارگاه به دستور فرمانده کل انتظامی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی شکل گرفت و موجب کاهش محسوس وقوع سرقت در کشور شد.

سردار شرفی با اشاره به فعالیت‌های پلیس فتا خاطرنشان کرد: همکاران ما در فضای مجازی با تسلط و آمادگی کامل، امنیت کاربران را تضمین کرده و هرگونه تخلف یا کلاهبرداری را به سرعت پیگیری می‌کنند.

دبیر ستاد برگزاری هفته فراجا، آموزش‌های عمومی را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست و افزود: یکی از اهداف مهم ارتقای آگاهی عمومی مردم است، چراکه بسیاری از مشکلات ناشی از ناآگاهی است و پلیس با آموزش‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها ایفا کند.

وی بهبود وضعیت معیشتی کارکنان انتظامی را از دیگر اولویت‌ها معرفی کرد و گفت: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان، تأمین منازل ملکی برای خانواده‌های شهدا و کارکنان متوفی و حمایت از خانواده سربازان متأهل در دستور کار قرار دارد تا دغدغه‌های این خانواده‌ها کاهش یابد.

سردار شرفی با اشاره به برنامه‌های مردمی هفته فراجا گفت: ارتباط مستقیم مردم با پلیس در این هفته تسهیل شده است. روزی ویژه به سامانه ۱۹۷ اختصاص یافته تا شهروندان بتوانند دیدار و گفت‌وگو با مسئولان انتظامی داشته باشند. همچنین روز سه‌شنبه ملاقات عمومی مردم با مسئولان انتظامی در سراسر کشور برگزار می‌شود. این دیدارها محدود به هفته انتظامی نبوده و به‌طور مستمر در استان‌ها ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پلیس تنها سازمانی است که در سراسر کشور و در برابر دیدگان مردم حضور دارد و ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و برای ارتقای امنیت و آرامش جامعه شبانه‌روز تلاش می‌کنیم.