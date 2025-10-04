اولویت شهرداری تهران استفاده از تجهیزات تولید داخل است

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در یکصد و نودمین پویش امید و افتخار که صبح امروز -شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴- در قالب رونمایی از ۳۶۶ ماشین آلات تخصصی خدمات شهری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که وجود دارد رفع دغدغه مردم است. یعنی ظرفیت خود را بالا ببریم و کمک کنیم که دغدغه مردم کمتر بشود و شهروندان در تهران آرامش داشته باشند.

وی ادامه داد: بخشی از این آرامش و آسایش به این برمی گردد که ما کارایی خود را افزایش بدهیم و با ظرفیت بالاتری خدمت کنیم. سعی این ۴ سال در مجموعه مدیریت شهری این بود که دقت کنیم نیازهای جامعه را واکاوی کنیم و خود را مهیا کنیم که با دقت بالاتری زمینه ارائه خدمت بهتر را فراهم کنیم.

زاکانی با بیان اینکه این رویکرد ما در شهرداری است، گفت: مثلا در حوزه بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دریافتیم که در مقام عمل علاوه بر پیش بینی های موجود، پیش بینی های دیگری نیز لازم است. به عنوان مثال اگر در گذشته زمانی در مناطق شمال شهر در زمستان دچار برف و بوران می شدیم ممکن بود با مشکل مواجه شویم اما با توجه به اینکه بررسی ها انجام شد تا مشخص شود با چه اقداماتی می توان می تواند خدمت را توسعه داد و خدمات بهتری ارائه کرد، شرایط به گونه ای پیش رفت که وقتی چک می کردیم که برف سنگینی در راه است، آمادگی مناطق را بررسی می‌کردیم و اقدامات زیرساختی لازم را صورت می دادیم تا حتی الامکان شهروندان کمتر دچار مشکل شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه اگر آمادگی داشته باشیم در مقام عمل بهتر ظاهر خواهیم شد، گفت: ضرورت دارد که این آمادگی را برای خود کسب کنیم. امروز ما از بسته ماشین آلاتی رونمایی می‌کنیم که در آن مجموعه هایی مانند پسماند، بهشت زهرا و آتش نشانی ذی نفع هستند. همه اینها امکاناتی است که شهر را برای بهتر شدن آماده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با همه وجودم از همه کسانی که کمک کردند تا چنین کار بزرگی انجام بشود، سپاسگزارم. در تلاشیم که با توسعه امکانات مجموعه‌های خدماتی شامل آتش‌نشانی، پسماند، بهشت زهرا و پیشگیری و مدیریت بحران که در صحنه حوادث عملیات و جهاد می‌کنند، خدمت‌رسانی به شهروندان را بهتر و بیشتر کنیم.

زاکانی همچنین با بزرگداشت یاد شهدا گفت: خوشوقتیم که امروز این بسته را به شهروندان هدیه می‌کنیم و امیدواریم که خداوند ما را با شهدا محشور کند. هر خدمتی که در هر مجموعه ای انجام‌می شود خدمت به امام زمان (عج) است.

به گزارش شهر، در حاشیه این مراسم شهردار پایتخت در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات و آثار رونمایی از بزرگترین مجموعه ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات شهری خریداری شده در شهرداری پرداخت و با اشاره به تحویل خودروهای دوکابین آتش‌نشانی جدید، گفت: این خودروها امکان اعزام یک تیم کامل با یک ماشین را فراهم کرده و به دلیل سازگاری با معابر تهران، می‌توانند به سرعت عملیاتی شده و اثربخشی بالایی داشته باشند.

وی از ورود ۳۵ دستگاه دیگر از این خودروها تا عید خبر داد و افزود: بر اساس تجربیات کسب شده در جنگ ۱۲ روزه و با تجزیه و تحلیل های انجام شده، نیازهای تجهیزات حوزه‌هایی مانند آواربرداری را سنجیدیم و پس از آن تجهیزات این حوزه را تقویت کردیم.

زاکانی ادامه داد: بخشی از این تجهیزات مانند نردبان‌ها و برخی بیل‌های مکانیکی وارداتی هستند و بخشی دیگر بر روی شاسی‌های وارداتی در داخل کشور تجهیز شده‌اند. برخی نیز به طور کامل در داخل تولید شده‌اند.

شهردار تهران تأکید کرد: اولویت ما با تجهیزات تولید داخل است، اما هر جا که تولید داخلی وجود نداشته باشد، از واردات استفاده می‌شود.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدام به آرامش، رفاه و آسایش مردم کمک کرده و امکان خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان تهرانی را فراهم کند.

