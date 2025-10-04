توقیف ۳۸ موتورسیکلت سنگین قاچاق در پایتخت

وی با بیان اینکه در همین مدت پنج مورد فوتی ناشی از تردد این موتورسیکلت‌ها ثبت شده است، افزود: پلیس راهور و پلیس انتظامی با اجرای طرح‌های مشترک از حضور آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به خودروهای رها شده در سطح شهر خاطرتشان کرد: به مالکان این خودروها یک هفته مهلت داده می‌شود تا وسایل نقلیه خود را منتقل کنند و در صورت عدم اقدام با دستور قضایی خودروها به پارکینگ منتقل خواهد شد.

موسوی‌پور با اشاره به عوامل تشدید ترافیک شبانه در پایتخت، خاطرنشان کرد: در مناطق یک، سه و بخشی از منطقه که محل استقرار شرکت‌های خصوصی است به دلیل عدم اجرای طرح ترافیک و آلودگی هوا، شاهد تردد بالای خودروهای شخصی هستیم.

وی از ضرورت احداث تونل‌هایی در محدوده بزرگراه‌های مدرس و حقانی به سمت غرب خبر داد و گفت: این امر می‌تواند بار ترافیکی را به سمت بزرگراه اشرفی اصفهانی و چمران منتقل کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ارائه بسته هوشمندسازی تخلفات ساکن به شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به ثبت روزانه ۲۱ میلیون سفر در تهران، برخورد با تخلفات ساکن با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و بسته‌ای شامل ۱۴۵ هزار سامانه به شهرداری ارائه شده است.