وی گفت: نشست رسمی با فرمانده نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیروز انجام شد که موضوعات مهمی از سوی مسوولان ارشد دو هیات به صورت مفصل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات کشورمان تاکید کرد که نیروی مبارزه با مواد مخدر ایران و پاکستان فعالیت های دیپلماسی پلیسی، تبادل اطلاعات در حوزه‌های عملیاتی، ابتکارات مشترک و دیگر گام‌های مورد نیاز دو کشور را گسترش خواهند داد.

سردار کاکاوند افزود: این سفر دستاوردهای مطلوبی را برای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در میدان مبارزه با موادمخدر به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در ادامه توافقات قبلی دو کشور، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان روند تبادل اطلاعات را افزایش خواهند داد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه سفر خود به پاکستان و بازدید از شهر کراچی گفت که موضوعات مختلف دیگری را نیز با مسئولان پاکستانی مطرح و آن را دنبال خواهیم کرد.