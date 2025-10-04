دیپلماسی پلیسی ایران و پاکستان گسترش مییابد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن تسریع روند تبادل اطلاعات در مقابله با مواد مخدر، دیپلماسی پلیسی فی مابین را، گسترش خواهند داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، "سردار ایرج کاکاوند" رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، پس از دیدار با قائم مقام وزارت کشور پاکستان اظهار داشت: سفر فعلی هیات پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنا بر دعوت فرمانده نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان صورت گرفته و ما از میزبانی شایسته دوستان پاکستانی قدردانی می کنیم.
وی گفت: نشست رسمی با فرمانده نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیروز انجام شد که موضوعات مهمی از سوی مسوولان ارشد دو هیات به صورت مفصل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس هیات کشورمان تاکید کرد که نیروی مبارزه با مواد مخدر ایران و پاکستان فعالیت های دیپلماسی پلیسی، تبادل اطلاعات در حوزههای عملیاتی، ابتکارات مشترک و دیگر گامهای مورد نیاز دو کشور را گسترش خواهند داد.
سردار کاکاوند افزود: این سفر دستاوردهای مطلوبی را برای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در میدان مبارزه با موادمخدر به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در ادامه توافقات قبلی دو کشور، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان روند تبادل اطلاعات را افزایش خواهند داد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه سفر خود به پاکستان و بازدید از شهر کراچی گفت که موضوعات مختلف دیگری را نیز با مسئولان پاکستانی مطرح و آن را دنبال خواهیم کرد.
گفتنی است، سردار ایرج کاکاوند در این سفر دیدارهای جداگانهای با سرلشکر عبد المُعید همتای پاکستانی خود و همچنین محمد خرم آغا قائم مقام وزارت کشور پاکستان انجام داد.