اعلام اولیه علت حادثه بالگرد در لرستان
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: بر اساس اعلام اولیه کارشناسان، بر اثر برهم خوردن تعادل بالگرد امدادی هنگام فرود در ارتفاعات اشترانکوه، این بالگرد دچار سانحه شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی با اعلام این خبر افزود: عصر جمعه یازدهم مهر حوالی ساعت ۱۳، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه از طریق سامانه پاسخگویی اضطراری دریافت شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیمهای امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند، اما بهدلیل صعبالعبور بودن مسیر، ارتفاع زیاد و شرایط نامساعد جوی، انتقال تیمهای عملیاتی از طریق بالگرد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بالگرد اعزامی جمعیت هلالاحمر پس از پرواز به سمت ارتفاعات و حوالی پناهگاه چالکبود دچار سانحه شد و در بررسیهای اولیه مشخص گردید که هنگام فرود، تعادل آن به هم خورده و با کوه برخورد کرده است.
به گزارش صدا و سیما، مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: در این حادثه خلبان و کمک خلبان جان باختند و هفت سرنشین دیگر مصدوم شدند که از صبح امروز تاکنون با پروازهای امدادی، چهار نفر به پایین کوه و سپس مراکز درمانی منتقل شدهاند.