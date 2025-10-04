خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاچاقچی ارز در پایانه مرزی شلمچه

جانشین فرمانده مرزبانی استان خوزستان از دستگیری یک قاچاقچی ارز و کشف ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق توسط مرزبانان خرمشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «مجید دالوند» در تشریح این خبر گفت: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی شلمچه در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل مسافران در گیت خروجی یک قاچاقچی ارز را شناسایی و دستگیر کردند. 

جانشین مرزبانی خوزستان افزود: در بازرسی از وسایل متهم تعداد یکصد اسکناس صد دلاری معادل ۱۰ هزار دلار ارز خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و اظهار نامه بانکی که به صورت بسیار ماهرانه‌ای با هدف خروج از کشور جاساز شده بود کشف شد. 

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ارزهای مکشوفه را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این خصوص اقدامات قانونی انجام و پرونده به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال و موضوع تحت رسیدگی می‌باشد. 

به گزارش پلیس، دالوند در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مرزبانی خوزستان در راستای تحقق شعار سال و حمایت از اقتصاد داخلی کشور با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

