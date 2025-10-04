خبرگزاری کار ایران
شرط ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور

رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور، گفت: هدف اصلی این کارگروه ورود داروهای جدید با مزایای درمانی بالا و هزینه‌اثربخش به فهرست دارویی کشور است تا دسترسی منصفانه بیماران به درمان‌های نوین فراهم شود.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی با بیان اینکه این اقدام در راستای قانون هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه صورت می‌گیرد، تأکید کرد: سازمان غذا و دارو داروهایی را به فهرست اضافه می‌کند که طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد. 

وی افزود: سیاست کارگروه، ممانعت از ورود داروهای جدید یا داروهای گران‌قیمت نیست بلکه ورود داروهای ارزشمند از نظر درمانی و با قیمت‌های منطقی است تا امکان دسترسی پایدار و گسترده برای همه بیماران فراهم شود. 

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، پیرصالحی یادآور شد که اکنون ۳۸۶۰ مولکول دوز دارو در فهرست دارویی کشور وجود دارد و برخی از آن‌ها جزو جدیدترین داروهای جهان هستند که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هنوز در دسترس مردم قرار ندارند. 

او خاطرنشان کرد: دسترسی به دارو حتی در کشورهای پیشرفته زمان‌بر است و داروهای تأییدشده در سازمان غذا و داروی آمریکا معمولاً با فاصله ۲ تا ۱۰ سال بعد در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا عرضه می‌شوند. 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هیچ کشوری امکان دسترسی به همه داروهای اختراع‌شده در جهان را ندارد، گفت: هر کشور بخشی از این داروها را متناسب با امکانات و بیشترین دستاورد درمانی وارد بازار می‌کند. 

وی در پایان تأکید کرد: ورود دارو به فهرست رسمی دارویی کشور براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی و پس از ارزیابی علمی مستندات انجام می‌شود و مردم و پزشکان می‌توانند اطمینان داشته باشند که بررسی‌های لازم از نظر ایمنی، اثربخشی و هزینه‌اثربخشی صورت گرفته است.

