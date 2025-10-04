شرط ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی با بیان اینکه این اقدام در راستای قانون هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه صورت می‌گیرد، تأکید کرد: سازمان غذا و دارو داروهایی را به فهرست اضافه می‌کند که طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد.

وی افزود: سیاست کارگروه، ممانعت از ورود داروهای جدید یا داروهای گران‌قیمت نیست بلکه ورود داروهای ارزشمند از نظر درمانی و با قیمت‌های منطقی است تا امکان دسترسی پایدار و گسترده برای همه بیماران فراهم شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، پیرصالحی یادآور شد که اکنون ۳۸۶۰ مولکول دوز دارو در فهرست دارویی کشور وجود دارد و برخی از آن‌ها جزو جدیدترین داروهای جهان هستند که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هنوز در دسترس مردم قرار ندارند.

او خاطرنشان کرد: دسترسی به دارو حتی در کشورهای پیشرفته زمان‌بر است و داروهای تأییدشده در سازمان غذا و داروی آمریکا معمولاً با فاصله ۲ تا ۱۰ سال بعد در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا عرضه می‌شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هیچ کشوری امکان دسترسی به همه داروهای اختراع‌شده در جهان را ندارد، گفت: هر کشور بخشی از این داروها را متناسب با امکانات و بیشترین دستاورد درمانی وارد بازار می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ورود دارو به فهرست رسمی دارویی کشور براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی و پس از ارزیابی علمی مستندات انجام می‌شود و مردم و پزشکان می‌توانند اطمینان داشته باشند که بررسی‌های لازم از نظر ایمنی، اثربخشی و هزینه‌اثربخشی صورت گرفته است.

