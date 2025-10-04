افزایش دما در نوار شمالی کشور از فردا

طی این مدت برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

از روز یکشنبه در نوار شمالی کشور دما به‌طور نسبی افزایش یافته و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی کشور به طور محسوس کاهش می‌باید.

طی دو روز آینده شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد و از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه خواهد رسید.