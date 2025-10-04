خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

افزایش دما در نوار شمالی کشور از فردا

کد خبر : 1695163
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز (شنبه) در استان‌های مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده باران رخ می دهد.

طی این مدت برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

از روز یکشنبه در نوار شمالی کشور دما به‌طور نسبی افزایش یافته و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی کشور به طور محسوس کاهش می‌باید.

طی دو روز آینده شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد و از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه خواهد رسید.

